Жена Омарова призналась, что именно супруг оказался рядом с ней с самого начала скандала

09 августа 2026, 22:15

Жена Курбана Омарова поблагодарила мужа за поддержку в сложное время

Курбан Омаров с женой (Фото: Instagram* / @zimamoscow)

Валерия Омарова, оказавшаяся в центре скандала из-за обвинений в оказании некачественных и опасных косметологических услуг без соответствующего образования, рассказала в соцсетях о поддержке со стороны мужа.





По словам девушки, Курбан не стал сомневаться в ней и не предложил разбираться с возникшими проблемами самостоятельно. Напротив, блогер с самого начала оказался рядом и вместе с супругой проходил через все происходящее.





«Настоящий мужчина познается не в спокойные времена, а именно тогда, когда все летит кувырком. Курбан не сказал мне "разберись сама". Не сказал "может, ты правда что-то сделала не так". Он просто встал рядом», — написала Валерия.



«Мне кажется, именно это и есть настоящая любовь — не цветы по праздникам, а плечо, когда страшно. Спасибо тебе, что ты такой», — обратилась она к мужу.