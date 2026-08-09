«После 30 миллионов перестала считать»: Ирина Горбачёва впервые показала новую квартиру

09 августа 2026, 21:59

Горбачёва два года делала ремонт и призналась, что итоговая сумма её шокировала

Ирина Горбачева (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Ирина Горбачёва впервые показала в шоу «Как живут другие» квартиру, ремонт в которой растянулся почти на два года. Жильё площадью 120 квадратных метров может похвастаться четырехметровыми потолками, а интерьер актриса оформляла самостоятельно — без помощи дизайнеров.





Ирина призналась, что изначально совершенно не рассчитывала потратить на ремонт настолько большую сумму. Однако в процессе расходы росли, и в какой-то момент актриса решила больше не смотреть на итоговый счёт.





«После 30 миллионов я перестала считать, чтобы не расстраиваться, потому что я не ожидала, что это будет стоить столько. Я не за то, чтобы такие деньги отдавать за ремонт. Я в какой-то момент такая: "А, окей, будет квартира в квартире". Оно того стоило», — рассказала Горбачева.