«После 30 миллионов перестала считать»: Ирина Горбачёва впервые показала новую квартиру
Горбачёва два года делала ремонт и призналась, что итоговая сумма её шокировала
Ирина Горбачёва впервые показала в шоу «Как живут другие» квартиру, ремонт в которой растянулся почти на два года. Жильё площадью 120 квадратных метров может похвастаться четырехметровыми потолками, а интерьер актриса оформляла самостоятельно — без помощи дизайнеров.
Ирина призналась, что изначально совершенно не рассчитывала потратить на ремонт настолько большую сумму. Однако в процессе расходы росли, и в какой-то момент актриса решила больше не смотреть на итоговый счёт.
«После 30 миллионов я перестала считать, чтобы не расстраиваться, потому что я не ожидала, что это будет стоить столько. Я не за то, чтобы такие деньги отдавать за ремонт. Я в какой-то момент такая: "А, окей, будет квартира в квартире". Оно того стоило», — рассказала Горбачева.По словам актрисы, масштаб ремонта оказался настолько серьёзным, что она даже начала задумываться о кредите и возможности занимать деньги у друзей.
Зато теперь у Ирины есть пространство, которое полностью соответствует её вкусу: каждый предмет интерьера она выбирала сама, а результатом, несмотря на огромные расходы, осталась довольна.