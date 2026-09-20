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Водянова снялась в нижнем белье и чулках будучи беременной шестым ребенком

Модель Водянова снялась в нижнем белье и чулках, когда была беременной
Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

44-летняя Наталья Водянова, которая в начале сентября стала мамой в шестой раз, приняла участие в рекламной кампании бренда Cou Cou. Съемки прошли в Париже, в собственном доме модели, еще во время ее шестой беременности.



На кадрах Наталья позирует в нежно-голубом комплекте нижнего белья и черных чулках с бантами. Модель сидит на крыльце, держа в руках веер.

Для Водяновой и ее супруга Антуана Арно этот ребенок стал третьим совместным. Еще трое детей модели родились в браке с Джастином Портманом.

О шестой беременности Наталья официально сообщила в конце мая, украсив обложку глянцевого журнала, хотя слухи об этом появлялись в сети и ранее. С рождением девочки Водянову поздравляла телеведущая Екатерина Мцитуридзе.

Никита Кротов

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