Водянова снялась в нижнем белье и чулках будучи беременной шестым ребенком
44-летняя Наталья Водянова, которая в начале сентября стала мамой в шестой раз, приняла участие в рекламной кампании бренда Cou Cou. Съемки прошли в Париже, в собственном доме модели, еще во время ее шестой беременности.
На кадрах Наталья позирует в нежно-голубом комплекте нижнего белья и черных чулках с бантами. Модель сидит на крыльце, держа в руках веер.
Для Водяновой и ее супруга Антуана Арно этот ребенок стал третьим совместным. Еще трое детей модели родились в браке с Джастином Портманом.
О шестой беременности Наталья официально сообщила в конце мая, украсив обложку глянцевого журнала, хотя слухи об этом появлялись в сети и ранее. С рождением девочки Водянову поздравляла телеведущая Екатерина Мцитуридзе.
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