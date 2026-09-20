Водянова снялась в нижнем белье и чулках будучи беременной шестым ребенком

20 сентября 2026, 17:42

Модель Водянова снялась в нижнем белье и чулках, когда была беременной

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

44-летняя Наталья Водянова, которая в начале сентября стала мамой в шестой раз, приняла участие в рекламной кампании бренда Cou Cou. Съемки прошли в Париже, в собственном доме модели, еще во время ее шестой беременности.