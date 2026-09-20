Участника дуэта «Сестры Зайцевы» госпитализировали в Москве
Актера и юмориста Романа Юнусова госпитализировали после того, как ему стало плохо в Театре Дуровой в Москве. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По данным телеканала, 46-летний артист пожаловался на сильное сердцебиение и затрудненное дыхание. Медики диагностировали у него мерцательную аритмию и приняли решение о доставке в больницу.
Роман Юнусов известен по выступлениям в Comedy Club в составе дуэта «Сестры Зайцевы», участвовал в КВН, снимался в фильмах «Что творят мужчины!» и «Остров везения». В настоящее время продолжает играть в театральных постановках.
Ранее актера из сериала «Не родись красивой» госпитализировали в Москве. Подробности — в нашем материале.
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