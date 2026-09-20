Участника дуэта «Сестры Зайцевы» госпитализировали в Москве

20 сентября 2026, 22:07

Комика Романа Юнусова госпитализировали из Театра Дуровой в Москве

Роман Юнусов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актера и юмориста Романа Юнусова госпитализировали после того, как ему стало плохо в Театре Дуровой в Москве. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.