«Наконец-то могу разговаривать»: Бузова вернулась к работе после потери голоса

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила в соцсетях, что ей удалось восстановить голос после недавних проблем со здоровьем. Артистка призналась, что снова может нормально разговаривать и уже вернулась к работе.



По словам Бузовой, восстановление заняло некоторое время, но сейчас она чувствует себя значительно лучше. Она уже побывала в студии и возобновила участие в съёмках и других проектах, хотя признаётся, что из-за плотного графика практически не высыпается.

Напомним, сложности с голосом возникли накануне её выхода на сцену в постановке «Покровские ворота», где она играла вместе с Надеждой Бабкиной. Прямо перед выступлением артистке потребовалась срочная медицинская помощь — ей сделали инъекцию адреналина в область гортани.

После этого Бузова почти неделю не могла говорить, однако теперь полностью вернулась к активной жизни и работе, не скрывая радости от того, что снова может общаться с поклонниками.

Софья Метелева

