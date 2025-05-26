Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007

Бритни Спирс (Фото: Instagram*/britneyspears)
Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy (Шон Комбс) перед своим знаменитым провалом на MTV VMA в 2007 году. Как пишет Page Six, детали выяснились из показаний бывшей возлюбленной рэпера Кэсси Вентуры.
Говоря об одной из скандальных вечеринок, Вентура упомянула Бритни, а позже стало известно, что звезды «всю ночь веселились» в компании P. Diddy и Пэрис Хилтон. Вечеринка закончилась ранним утром 8 сентября.
На следующий день, 9 сентября, Бритни должна была выступить с грандиозным шоу на MTV Music Video Awards, однако фанаты раскритиковали певицу за внешний вид, фонограмму и хореографию. Бритни Спирс вспоминала, что в день перед выступлением «все шло не так», упомянув проблемы с наращенными волосами, костюмом и головокружение, о причинах которого умолчала.
Шона Комбса обвиняют в ряде секс-преступлений.
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*Запрещен в РФ
На следующий день, 9 сентября, Бритни должна была выступить с грандиозным шоу на MTV Music Video Awards, однако фанаты раскритиковали певицу за внешний вид, фонограмму и хореографию. Бритни Спирс вспоминала, что в день перед выступлением «все шло не так», упомянув проблемы с наращенными волосами, костюмом и головокружение, о причинах которого умолчала.
Шона Комбса обвиняют в ряде секс-преступлений.
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*Запрещен в РФ
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