«Я теперь на костылях»: актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина

Известная актриса и юмористка Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. Ребёнка артистка родила в 53 года, отцом стал её супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи. Как сложилась судьба артистки и почему её решение стать мамой вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».