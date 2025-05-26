«Я теперь на костылях»: актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина

Владимир Устюгов (Фото: кадр из сериала «Жуки»)
46-летний Владимир Устюгов получил серьезную травму ноги. О произошедшем инциденте в своем блоге сообщил заслуженный артист России Станислав Садальский.
«Сходил в круглосуточный магазин "Дикси" за хлебушком... Помимо хлебушка, получил от сотрудника: травму ноги — теперь на костылях; разбитый экран телефона, второй телефон вообще пропал, полагаю, что похитили сотрудники магазина», — привел Садальский слова Устюгова.
Один из кассиров отказался пробивать товар Устюгова, нецензурно обозвал его, после чего начал выгонять актера из магазина. Затем работник «Дикси» напал на звезду сериала «Жуки».
По факту произошедшего Устюгов написал заявление в правоохранительные органы.
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