Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа

Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
Известная актриса и юмористка Марина Федункив в ноябре 2024 года впервые стала мамой. Ребёнка артистка родила в 53 года, отцом стал её супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи. Как сложилась судьба артистки и почему её решение стать мамой вызвало бурную реакцию в обществе, расскажет «Радио 1».
Марина Федункив — мама в 53
В ноябре 2024 года актриса и юмористка Марина Федункив впервые стала мамой. Звезда родила сына в возрасте 53 лет. Для её супруга, итальянского предпринимателя Стефано Маджи, этот ребёнок также стал первенцем.
Изначально Федункив не делилась деталями личной жизни. Имя малыша актриса держала в секрете около полугода. Впервые она рассказала о сыне на съёмках шоу Comedy Club.
Критика и поддержка после рождения ребёнка
Рождение ребёнка вызвало широкий резонанс в обществе. Многие поздравляли актрису, выражая поддержку и восхищение её смелостью. Однако в сети также появились негативные комментарии, осуждающие позднее материнство.
Юмористку обвиняли в том, что ребенка в первый класс поведет мать-пенсионерка.
«А на выпускной вообще никто не придет», — писали в сети.
Пользователи соцсетей сомневались, сможет ли Федункив воспитать ребёнка в таком возрасте, и допускали, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери. На это артистка ответила, что самостоятельно выносила и родила сына, а возможность материнства в зрелом возрасте обеспечила заранее — с помощью криоконсервации яйцеклеток.
Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
Болезненный опыт прошлого: ушла от тирана
Федункив не раз рассказывала о сложной судьбе. В интервью YouTube-каналу «Алена, Блин!» она откровенно говорила о пережитом домашнем насилии. Её бывший супруг, по словам актрисы, систематически избивал ее, употреблял запрещённые вещества, воровал деньги и угрожал, если она обращалась в полицию.
Марина признавалась, что в тот период находилась в состоянии психологической зависимости и не сразу смогла разорвать отношения, несмотря на угрозы и стыд. Кроме того, Марина его любила.
«Именно на излете этих отношений моя карьера пошла в гору, появились новые проекты и другие позитивные изменения в жизни», — отмечала артистка.
Только после смерти родителей бывшего мужа ей удалось окончательно уйти. Артистка признавалась: чтобы избавиться от чувства долга перед бывшим, Марине пришлось прибегнуть к помощи психологов.
«Я сказала, что он пропадет без меня, подохнет», — делилась актриса.
Этот опыт она позже описала в автобиографии «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины», изданной в 2021 году.
«Сейчас не понимаю, чего я боялась? Как будто какая-то пелена спала», — вспоминала Федункив.
Марина Федункив (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
Новый этап жизни и любовь
Настоящее счастье, по словам Федункив, она обрела позже. В 2021 году актриса вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который младше её на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения общего друга. Несмотря на разницу в возрасте и культуру, их отношения быстро стали серьёзными. Спустя год после знакомства Стефано сделал предложение.
«Мне повезло найти любовь и выйти замуж, уже по-настоящему, не гражданским браком. А главное — за человека, который всячески заботится уже обо мне и ценит мое отношение к нему», — писала Марина в книге.
Свадьбу влюблённые сыграли в августе 2021 года. Муж артистки предпочитает держаться в стороне от публичности, но признаётся, что гордится успехами жены и поддерживает её профессиональные достижения.
Марина Федункив с супругом (фото: Instagram* / marina_phedunkiv)
«К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована», — говорил он.
Роды и материнство
Федункив скрывала беременность от общественности. На публике она появлялась в свободной одежде, избегая обсуждений. Как рассказала сама актриса, к беременности она готовилась ответственно: бросила вредные привычки, прошла медицинские консультации и временно прекратила работу.
Роды прошли в России, муж актрисы присутствовал при появлении сына. Мальчика назвали Теодор — в честь деда Марины. Сейчас, по признанию артистки, вся их жизнь сосредоточена вокруг ребёнка.
Работа после рождения ребёнка
Несмотря на пополнение в семье, Федункив не ушла со сцены. После рождения сына она продолжает сниматься и участвовать в шоу, выстраивая график так, чтобы больше времени проводить с ребёнком. По словам артистки, она не стремится к роли домохозяйки, а предпочитает сохранять активную профессиональную жизнь.
Федункив подчёркивает, что важно оставаться в тонусе и заниматься любимым делом. Поэтому, хотя она сократила количество проектов, полностью отказываться от работы не планирует.
Читайте также:
«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов
Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой
Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова