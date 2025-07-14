Бритни Спирс стала мамой в третий раз
Бритни Спирс стала мамой в третий раз. Об этом певица сообщила в личном блоге.
По словам исполнительницы, она удочерила девочку, которую зовут Леннон Лондон Спирс. Показывать ребенка фанатам Бритни не стала.
Звезда также сообщила о переезде в Италию.
Напомним, Бритни Спирс состояла в отношениях с танцором и рэпером Кевином Федерлайном с 2004 по 2007 годы. 14 сентября 2005 года в браке у пары родился сын Шон Престон Федерлайн. 12 сентября 2006 года в Лос-Анджелесе на свет появился второй сын Спирс, Джейден Джеймс Федерлайн.
*Запрещен в РФ
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