«Macan сдался»: Рэпер получил повестку и едет служить

06 октября 2025, 19:36

Российский рэпер Macan заявил, что идёт служить в армию

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) сообщил о получении повестки в армию. Соответствующее заявление он разместил в своём блоге.





Изначально Косолапов выложил фотографию, где он стоит у входа в единый пункт призыва Москвы. А несколько позже рэпер дополнил свой пост сообщением, где опроверг информацию о своём уклонении от призыва.

«Не верьте жёлтым СМИ. Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идём служить», — написал он.