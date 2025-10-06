Достижения.рф

«Macan сдался»: Рэпер получил повестку и едет служить

Российский рэпер Macan заявил, что идёт служить в армию
Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) сообщил о получении повестки в армию. Соответствующее заявление он разместил в своём блоге.



Изначально Косолапов выложил фотографию, где он стоит у входа в единый пункт призыва Москвы. А несколько позже рэпер дополнил свой пост сообщением, где опроверг информацию о своём уклонении от призыва.

«Не верьте жёлтым СМИ. Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идём служить», — написал он.
Известно, что у музыканта возникли проблемы с военкоматом. Сообщается, что он проигнорировал шесть повесток и мог стать фигурантом уголовного дела об уклонении от службы.

Ольга Щелокова

