«Фу, это мерзость»: бывшая жена Паши Техника недовольна скромными букетами на кладбище

06 октября 2025, 17:56

Экс-жена Паши Техника раскритиковала друзей за дешёвые цветы на могиле рэпера

Ева Карицкая (Фото: Instagram* / @evaevakaritskayaa)

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая резко высказалась в адрес его друзей, которые продолжают навещать могилу артиста, но приносят, по её мнению, слишком скромные букеты.





Она заявила, что ожидала более уважительного отношения к памяти музыканта, особенно от близких ему людей.





«Я думала, что Пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — фу, это мерзость. Я даже с ребёнком не позволяю приехать с двумя гвоздиками. Ребят, вы мерзкие. Просто запомните раз и навсегда. Мое отношение к вам никогда в жизни не поменяется», — эмоционально сказала она.