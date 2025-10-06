«Фу, это мерзость»: бывшая жена Паши Техника недовольна скромными букетами на кладбище
Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая резко высказалась в адрес его друзей, которые продолжают навещать могилу артиста, но приносят, по её мнению, слишком скромные букеты.
Она заявила, что ожидала более уважительного отношения к памяти музыканта, особенно от близких ему людей.
«Я думала, что Пашины друзья не будут скупыми на цветы. Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — фу, это мерзость. Я даже с ребёнком не позволяю приехать с двумя гвоздиками. Ребят, вы мерзкие. Просто запомните раз и навсегда. Мое отношение к вам никогда в жизни не поменяется», — эмоционально сказала она.Паша Техник умер 4 апреля на 41-м году жизни. Причиной смерти, по официальным данным, стал септический шок. Прощание с артистом прошло 11 апреля в Подмосковье и собрало более 15 тысяч человек. Мероприятие сопровождалось повышенными мерами безопасности — были задержания и усиленное присутствие полиции.
Музыкант был известен своими провокационными текстами, участием в баттлах и сложной жизненной историей, включая проблемы с законом и зависимостями.