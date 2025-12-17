Бритни Спирс устроила жаркие каникулы в Мексике: платье не оставило шансов воображению
Поп-икона Бритни Спирс устроила скандальный отдых в мексиканском баре
Бритни Спирс провела горячие каникулы в Мексике, став объектом внимания папарацци и Daily Mail.
44-летняя певица была замечена в мексиканском баре: спокойно попивала напитки, общалась с гостями и одновременно демонстрировала смелый наряд с экстремальным разрезом, который оставлял мало пространства для воображения.
Поп-икону сопровождал неизвестный мужчина, которого Бритни называла «кузеном», но даже его присутствие не спасло певицу от обсуждений её откровенного образа. Декабрьский отдых получился по-настоящему громким и обсуждаемым.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России