Бритни Спирс заинтриговала фанатов намёком на скорое пополнение в семье
Бритни Спирс может впервые стать бабушкой
Бритни Спирс заставила поклонников строить догадки о возможном пополнении в семье. Артистка опубликовала в личном блоге фотографию детской одежды, а затем поделилась архивным снимком с одним из своих сыновей.
Загадочная подпись к публикации многие восприняли как намёк на то, что певица может вскоре примерить новый статус — бабушки. Бритни написала, что хочет познакомить подписчиков с кем-то «невероятно красивым», а также упомянула, что «самые красивые вещи» могут произойти уже в этом году.
«Если вам повезёт, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить… Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи… Будь что будет… Это в тишине всё начинается», — поделилась Спирс.Певица не стала уточнять, о чём именно идёт речь, поэтому поклонники предположили, что речь может идти о беременности кого-то из её сыновей и возможном рождении первого внука Бритни. При этом сама артистка вновь оставила поклонникам лишь загадку, не раскрывая подробностей.