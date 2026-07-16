Бритни Спирс заинтриговала фанатов намёком на скорое пополнение в семье

16 июля 2026, 22:25

Бритни Спирс может впервые стать бабушкой

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Бритни Спирс заставила поклонников строить догадки о возможном пополнении в семье. Артистка опубликовала в личном блоге фотографию детской одежды, а затем поделилась архивным снимком с одним из своих сыновей.





Загадочная подпись к публикации многие восприняли как намёк на то, что певица может вскоре примерить новый статус — бабушки. Бритни написала, что хочет познакомить подписчиков с кем-то «невероятно красивым», а также упомянула, что «самые красивые вещи» могут произойти уже в этом году.





«Если вам повезёт, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить… Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи… Будь что будет… Это в тишине всё начинается», — поделилась Спирс.