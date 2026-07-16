Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова рассказала, как чудом избежала авиакатастрофы

16 июля 2026, 22:12

Актриса Тарасова должна была лететь рейсом, разбившимся над Чёрным морем

Виктория Тарасова (Фото: Instagram* / @vika_tar)

Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь», рассказала, что в 2016 году могла оказаться на борту самолёта Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение над Чёрным морем. Об этом сообщает NEWS.ru.





По словам артистки, она должна была отправиться в Сирию с концертом, однако за два дня до вылета её сняли с рейса из-за болезни.



Тарасова призналась, что ещё до поездки испытывала сильное внутреннее беспокойство и совсем не хотела лететь, хотя не могла отказаться от командировки по собственной инициативе.





«В своей жизни я боялась всего один раз. Мы должны были с Алексеем Огурцовым выступить с концертом в Сирии, но меня сняли за два дня с рейса, потому что я сильно заболела. Я перекрестилась раз пять — жутко не хотела ехать, но сказать об этом не могла», — рассказала актриса.

«Утром я проснулась и увидела около 150 пропущенных звонков — кто только мне не звонил. Когда я взяла трубку, услышала: "Ты жива?! Включи телевизор! Самолёт разбился!"» — вспомнила Тарасова.