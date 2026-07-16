«Теперь я ещё и киноактриса»: Гоар Аветисян дебютирует в кино
Гоар Аветисян получила главную роль в новом фильме
Гоар Аветисян решила попробовать себя в новом амплуа — блогерша и визажистка снимется в кино. Она рассказала подписчикам в соцсетях, что получила одну из главных ролей в проекте, съёмки которого сейчас проходят в Ереване.
Подробности будущего фильма и своего персонажа Гоар пока раскрывать не стала, но призналась, что для неё это стало большим и очень эмоциональным событием.
«Ущипните меня, я плачу от радости и с дрожащими руками пишу этот текст. Ваша Гоар теперь ещё и киноактриса. Вы верите в это? Ждёте продолжение? Мне столько всего нужно вам рассказать», — поделилась визажистка.Аветисян отметила, что впереди поклонников ждёт много новых подробностей о её первом опыте в кино. Для блогерши это стало новым этапом после многолетней работы в индустрии красоты.