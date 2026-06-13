«Бросали мужики»: Экс-бойфренд Ксении Бородиной язвительно обратился к девушкам
Михаил Терехин ответил хейтерам и назвал причины интереса к Ксении Бородиной
Бывший бойфренд Ксении Бородиной Михаил Терехин выступил с комментариями в адрес хейтеров. В первом выпуске шоу «Мастер игры» он сделал колкое замечание в сторону нового избранника телеведущей — Николая Сердюкова.
Адвокат провёл параллель между собой и бывшим мужем Бородиной Курбаном Омаровым.
«Это такая картинка. Но за этой картинкой стоит столько мужских гормонов, тестостерона, что она вот с этим тестостероном не очень справлялась. А у Коленьки этого всего поменьше, попроще — и они живут душа в душу. Пусть живут», — сказал мужчина.После публикации фрагмента в сети пользователи выразили Терехину негатив. Многие недоумевали, почему спустя годы после разрыва он продолжает говорить о Бородиной.
«Почему вы никак не можете забыть нас-то? Столько всегда комментаторов. Вы, сами того не понимая, даёте нам вторую, третью и десятую жизнь! Причём пишут в основном те, которых неоднократно бросали мужики и которые обижены на весь мужской род», — ответил критикам Михаил.Он подчеркнул, что хейтерам нужно заняться собой.