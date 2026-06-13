Полина Диброва назвала бывшего мужа «злым полицейским» для их детей
Полина Диброва в беседе с изданием VOICE поделилась подробностями воспитания троих сыновей от телеведущего Дмитрия Диброва.
36-летняя модель рассказала, что, пока дети росли маленькими, она занималась их воспитанием и вела хозяйство.
«Дмитрий, можно сказать, занимался креативом семьи. Я всё-таки более строгая, я занималась воспитанием и всеми хозяйственными вопросами», — объяснила Полина.Когда мальчики подросли, семья перестроила подход. Диброва считает, что в подростковом возрасте воспитанием мальчиков должен заниматься отец.
«Дима взял на себя роль этого злого полицейского, более строгого. Мужское слово, мужская рука, мужской закон», — подчеркнула модель.Накануне Полина Диброва пожаловалась экстрасенсу Владу Череватому на Елену Товстик. Она обвинила бывшую жену возлюбленного в порче.