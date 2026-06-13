«Тонны тепла»: Мирослава Карпович впервые показала мужа, обратившись к поклонникам

13 июня 2026, 17:39

Мирослава Карпович опубликовала фотографии с мужем и обратилась к поклонникам

Мирослава Карпович (Фото: Instagram* @m1r0slava_karpovich)

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», впервые публично показала своего мужа. Она опубликовала в соцсетях несколько трогательных снимков с супругом — бизнесменом Евгением Рагулиным.





Вместе со снимками Карпович обратилась к своим подписчикам.

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьёй желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — написала артистка.