«Тонны тепла»: Мирослава Карпович впервые показала мужа, обратившись к поклонникам
Мирослава Карпович опубликовала фотографии с мужем и обратилась к поклонникам
Актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки», впервые публично показала своего мужа. Она опубликовала в соцсетях несколько трогательных снимков с супругом — бизнесменом Евгением Рагулиным.
Вместе со снимками Карпович обратилась к своим подписчикам.
«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также всей нашей семьёй желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — написала артистка.Поклонники активно отреагировали на публикацию. Многие пользователи оставили положительные комментарии и поддержали актрису. Информация о том, что Карпович тайно вышла замуж за 29-летнего предпринимателя, появилась в начале июня 2026 года.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о жизни и творчестве Мирославы Карпович. Выяснили, кто завоевал сердце звезды и через какие испытания она прошла.