«Я не верю»: Алла Пугачёва в белой блузке потрясла эмигрантку на Кипре — фото
Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Лимасоле и сфотографировались с ней
В Лимасоле на прогулке заметили Аллу Пугачёву. Певицу узнала Виктория Багазий, которая переехала на Кипр из Украины. 77-летняя артистка согласилась сделать совместное фото, которое девушка опубликовала в своём блоге.
Примадонна уже несколько лет живёт за пределами России. После Израиля она поселилась в Лимасоле, где регулярно гуляет. Виктория рассказала, что увидела Пугачёву вечером.
Алла Борисовна нанесла минимум макияжа и надела белое платье в чёрный горох. Народная артистка СССР подпёрла голову рукой и улыбнулась в объектив.
«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Багазий.Отмечается, что в первую субботу мая россиянка Гузель Шипилевская встретила Пугачёву на Кипре и сделала с ней селфи. Недавно Примадонну увидела и финалистка украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы» Лилия Стоянова, переехавшая из Одессы в Лимасол. Певица никому не отказывала в совместном фото.