«Я не верю»: Алла Пугачёва в белой блузке потрясла эмигрантку на Кипре — фото

13 июня 2026, 18:26

Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Лимасоле и сфотографировались с ней

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В Лимасоле на прогулке заметили Аллу Пугачёву. Певицу узнала Виктория Багазий, которая переехала на Кипр из Украины. 77-летняя артистка согласилась сделать совместное фото, которое девушка опубликовала в своём блоге.





Примадонна уже несколько лет живёт за пределами России. После Израиля она поселилась в Лимасоле, где регулярно гуляет. Виктория рассказала, что увидела Пугачёву вечером.



Алла Борисовна нанесла минимум макияжа и надела белое платье в чёрный горох. Народная артистка СССР подпёрла голову рукой и улыбнулась в объектив.

«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Багазий.