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«Я не верю»: Алла Пугачёва в белой блузке потрясла эмигрантку на Кипре — фото

Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Лимасоле и сфотографировались с ней
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В Лимасоле на прогулке заметили Аллу Пугачёву. Певицу узнала Виктория Багазий, которая переехала на Кипр из Украины. 77-летняя артистка согласилась сделать совместное фото, которое девушка опубликовала в своём блоге.



Примадонна уже несколько лет живёт за пределами России. После Израиля она поселилась в Лимасоле, где регулярно гуляет. Виктория рассказала, что увидела Пугачёву вечером.

Алла Борисовна нанесла минимум макияжа и надела белое платье в чёрный горох. Народная артистка СССР подпёрла голову рукой и улыбнулась в объектив.

«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Багазий.
Виктория Багазий и Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @viktoriya_bagaziy)
Отмечается, что в первую субботу мая россиянка Гузель Шипилевская встретила Пугачёву на Кипре и сделала с ней селфи. Недавно Примадонну увидела и финалистка украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы» Лилия Стоянова, переехавшая из Одессы в Лимасол. Певица никому не отказывала в совместном фото.

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Ольга Щелокова

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