Предсказала свою гибель и ушла раньше, чем стала знаменитой: трагедия Татьяны Снежиной, автора хита Пугачевой «Позови меня с собой»

Татьяна Снежина (Фото: кадр из клипа «Позови меня с собой»)
Не многие знают, что хит Аллы Пугачевой «Позови меня с собой» был написан совсем юной девушкой по имени Татьяна Печёнкина. Она писала стихи и песни под псевдонимом «Снежина».
Ее песни до сих пор исполняются многими звездами российской эстрады. К сожалению, автор музыкальных произведений не дождалась оглушительной славы при жизни. О том, как начиналась карьеры Татьяны Снежиной, когда к ней пришла популярность и что стало причиной трагической гибели, расскажет редакция «Радио 1».
Татьяна Печёнкина родилась 14 мая 1972 года в Луганске. По роду службы отца им приходилось часто переезжать. Первые десять лет своей жизни она провела на Камчатке. Затем семья переехала на Урал.
Татьяна с раннего детства была погружена в творчество, а также сочиняла стихи. Ее мама играла на фортепиано и очень любила классическую музыку. Свои первые концерты Печёнкина устраивала перед родителями.
Первая любовь стала для Татьяны особым стимулом к написанию стихов и музыки. Однако счастье юных влюбленных продлилось недолго, так как отца Печёнкиной перевели в Москву. Разлука очень тяжело давалась обоим. Именно тогда девушка написала самые пронзительные из своих стихов. Затем Татьяна начала записывать свои песни на кассеты. Родители этому увлечению дочери большого значения не придавали. Они были уверены, что это просто хобби, которое пройдет со временем.
По настоянию родителей Татьяна поступила в медицинский институт, где её талант не остался незамеченным. Она принимала участие во всех студенческих концертах. Именно в тот период у поэтессы появились первые поклонники. Вскоре последовал еще один переезд в Новосибирск, а за ним в жизнь Татьяны пришли одиночество и печаль. Но при этом творческая муза не покинула ее, Печёнкина вновь начала активно писать песни. В это же время появился и ее звучный псевдоним — Снежина. Как символ снега, холода и пустоты.
Карьера Татьяны началась внезапно. Однажды на домашних посиделках вместе с братом и его друзьями один из присутствующих попросил кассету с записями исполнительницы. Потом он отдал запись на оценку знакомому музыканту. Тот был впечатлён талантом девушки и пригласил её в Москву. В результате плодотворного сотрудничества была записана 21 песня. Однако денег на рекламу и пиар не хватало, по этой причине альбом с этими композициями заметного успеха не имел.
Татьяна выступала в ресторанах некоторое время, а потом вернулась в родной город. Родители поддержали дочь и уговорили не оставлять творчество. Спустя какое-то время на ее песни обратил внимание новосибирский продюсер Сергей Бугаев. Он предложил поработать над альбомом Снежиной. Вскоре продюсер пришел к выводу, что аранжировки только портят песни Татьяны и сказал, что они должны найти путь к сердцу слушателя именно в таком виде, в каком были написаны изначально.
Так и получилось. Потихоньку песни стали звучать на радио, а Татьяна продолжала давать концерты. В 1995 году она написала песню «Музыкант», которая позже станет визитной карточкой Кристины Орбакайте. У Снежиной было много планов. Она работала над новым альбомом. И как будто спешила жить.
Творческий союз Снежиной и Бугаева быстро перерос в роман. 13 сентября 1995 года Татьяна и Сергей должны были расписаться в ЗАГСе, однако никто не мог подумать, что до свадьбы влюбленные не доживут.
18 августа 1995 года Снежина и Бугаев устроили небольшой концерт, на котором Татьяна вдруг решила исполнить романс с красноречивым названием «Если я умру раньше времени». На следующий день они с компанией друзей отправились отдохнуть на Алтай. На обратном пути, 21 августа, минивэн, в котором находилась певица и продюсер, попал в аварию. Все, кто находился в автомобиле, включая ребенка друзей, певицу и её жениха, погибли. Татьяне Снежиной было всего 23 года.
Спустя время кассета с записями певицы сначала попала в руки Иосифу Кобзону, потом Игорю Крутому, а затем и Алле Пугачевой. Она и исполнила песню, которая является самым известным хитом Снежиной — «Позови меня с собой». Песни Татьяны, которых она за свою очень короткую жизнь написала больше 200, исполняют самые именитые звёзды российской эстрады по сей день.
В Новосибирске и в Луганске в честь поэтессы установлены памятники. В московской школе, где в свое время училась Татьяна, в ее честь организован литературный музей.
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Биография
Татьяна Печёнкина родилась 14 мая 1972 года в Луганске. По роду службы отца им приходилось часто переезжать. Первые десять лет своей жизни она провела на Камчатке. Затем семья переехала на Урал.
Татьяна с раннего детства была погружена в творчество, а также сочиняла стихи. Ее мама играла на фортепиано и очень любила классическую музыку. Свои первые концерты Печёнкина устраивала перед родителями.
Первая любовь стала для Татьяны особым стимулом к написанию стихов и музыки. Однако счастье юных влюбленных продлилось недолго, так как отца Печёнкиной перевели в Москву. Разлука очень тяжело давалась обоим. Именно тогда девушка написала самые пронзительные из своих стихов. Затем Татьяна начала записывать свои песни на кассеты. Родители этому увлечению дочери большого значения не придавали. Они были уверены, что это просто хобби, которое пройдет со временем.
Татьяна Снежина (Фото: соцсети)
Внезапное начало карьеры
По настоянию родителей Татьяна поступила в медицинский институт, где её талант не остался незамеченным. Она принимала участие во всех студенческих концертах. Именно в тот период у поэтессы появились первые поклонники. Вскоре последовал еще один переезд в Новосибирск, а за ним в жизнь Татьяны пришли одиночество и печаль. Но при этом творческая муза не покинула ее, Печёнкина вновь начала активно писать песни. В это же время появился и ее звучный псевдоним — Снежина. Как символ снега, холода и пустоты.
Карьера Татьяны началась внезапно. Однажды на домашних посиделках вместе с братом и его друзьями один из присутствующих попросил кассету с записями исполнительницы. Потом он отдал запись на оценку знакомому музыканту. Тот был впечатлён талантом девушки и пригласил её в Москву. В результате плодотворного сотрудничества была записана 21 песня. Однако денег на рекламу и пиар не хватало, по этой причине альбом с этими композициями заметного успеха не имел.
Творческий союз, который перерос в любовь на всю жизнь
Татьяна выступала в ресторанах некоторое время, а потом вернулась в родной город. Родители поддержали дочь и уговорили не оставлять творчество. Спустя какое-то время на ее песни обратил внимание новосибирский продюсер Сергей Бугаев. Он предложил поработать над альбомом Снежиной. Вскоре продюсер пришел к выводу, что аранжировки только портят песни Татьяны и сказал, что они должны найти путь к сердцу слушателя именно в таком виде, в каком были написаны изначально.
Так и получилось. Потихоньку песни стали звучать на радио, а Татьяна продолжала давать концерты. В 1995 году она написала песню «Музыкант», которая позже станет визитной карточкой Кристины Орбакайте. У Снежиной было много планов. Она работала над новым альбомом. И как будто спешила жить.
Татьяна Снежина и Сергей Бугаев (Фото: кадр из книги «Звезда моя»)
Творческий союз Снежиной и Бугаева быстро перерос в роман. 13 сентября 1995 года Татьяна и Сергей должны были расписаться в ЗАГСе, однако никто не мог подумать, что до свадьбы влюбленные не доживут.
Предрекла свою гибель
18 августа 1995 года Снежина и Бугаев устроили небольшой концерт, на котором Татьяна вдруг решила исполнить романс с красноречивым названием «Если я умру раньше времени». На следующий день они с компанией друзей отправились отдохнуть на Алтай. На обратном пути, 21 августа, минивэн, в котором находилась певица и продюсер, попал в аварию. Все, кто находился в автомобиле, включая ребенка друзей, певицу и её жениха, погибли. Татьяне Снежиной было всего 23 года.
Посмертная слава
Спустя время кассета с записями певицы сначала попала в руки Иосифу Кобзону, потом Игорю Крутому, а затем и Алле Пугачевой. Она и исполнила песню, которая является самым известным хитом Снежиной — «Позови меня с собой». Песни Татьяны, которых она за свою очень короткую жизнь написала больше 200, исполняют самые именитые звёзды российской эстрады по сей день.
В Новосибирске и в Луганске в честь поэтессы установлены памятники. В московской школе, где в свое время училась Татьяна, в ее честь организован литературный музей.
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Екатерина Коршунова