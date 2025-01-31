Тайная свадьба и позднее материнство: как сложилась жизнь ведущей «Утро России» Анастасии Чернобровиной

Анастасия Чернобровина (Фото: кадр из передачи «Утро России»)
Анастасия Чернобровина — яркая и позитивная ведущая, которая с 2002 года будит всю страну, появляясь в эфире передачи «Утро России» на телеканале «Россия 1».
О том, что известно о жизни Анастасии Чернобровиной — в материале «Радио 1».
Анастасия Чернобровина родилась в Ижевске 10 апреля 1977 года. Ее родители развелись, когда Анастасия была еще совсем ребенком. Вскоре ее маме удалось выйти замуж во второй раз, после чего она нашла работа и родила вторую дочку Ольгу.
В школе девочка была отличницей. После получения аттестата Анастасия приняла решение поступить в колледж родного города. Таким образом, она стала учиться на факультете психологии.
Стоит отметить, что первые шаги в профессии Чернобровина делала в родном Ижевске. Через полгода после поступления на психолога Анастасия осознала, что именно телевидение ей подходит гораздо больше, чем психология.
Вскоре она пришла на региональное телевидение, где проработала журналистом службы новостей три года. Одновременно с этим вела авторскую программу с участием звёзд российского шоу-бизнеса и кино, которые приезжали в Ижевск на гастроли.
Когда Чернобровиной исполнилось 19 лет, она приняла решение отправиться в Москву. За короткий промежуток времени ей удалось сделать хорошую карьеру. Спустя время Анастасия начала самостоятельно подготавливать сюжеты для информационно-развлекательных программ, после этого она стала создавать специальные репортажи для «Вести ПРО». С этого момента Анастасия регулярно ездила в командировки.
В 2002 году Чернобровина приняла решение снова вернуться на канал «Россия», после чего девушка стала ведущей программы «Утро России» (ранее — «Доброе утро, Россия!») . За все свои заслуги Анастасия удостоилась множества наград.
Поскольку ведущая является довольно закрытым человеком и предпочитает не говорить о сокровенным, то ее поклонники постоянно приписывают ей всевозможные романы. Одно время можно было часто слышать о том, что у Чернобровиной роман с Андреем Петровым. Однако Анастасия старается не обращать внимание на различные слухи.
В 2014 году появилась информация о том, что Анастасия вышла замуж за дизайнера по имени Станислав. У мужчины есть бизнес не только в России, но и за рубежом. По словам ведущей, когда она увидела будущего мужа, то сразу же влюбилась. Она старается трепетно оберегать их отношения от окружающих.
В возрасте 40 лет Анастасия впервые стала мамой, у них с супругом родился сын Артемий. После рождения ребенка Чернобровина не стала засиживаться в декрете и уже через месяц вновь появилась на экранах.
В 44 года у супружеской пары родился еще один сын Гарри.
По словам Чернобровиной, ее семья немного отличается от классических публичных людей.
В данный момент Анастасия активно продолжает свою карьеру. Также она занимается общественными работами. В ее коллекции часто появляются новые проекты.
В апреле 2024 года Чернобровина сообщила об открытии Telegram-канала, где публикуются важные фрагменты интервью с гостями, которые зрители, возможно, пропустили в эфире, а также много откровений от ведущих программы.
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Биография
Анастасия Чернобровина родилась в Ижевске 10 апреля 1977 года. Ее родители развелись, когда Анастасия была еще совсем ребенком. Вскоре ее маме удалось выйти замуж во второй раз, после чего она нашла работа и родила вторую дочку Ольгу.
В школе девочка была отличницей. После получения аттестата Анастасия приняла решение поступить в колледж родного города. Таким образом, она стала учиться на факультете психологии.
Карьера телеведущей
Стоит отметить, что первые шаги в профессии Чернобровина делала в родном Ижевске. Через полгода после поступления на психолога Анастасия осознала, что именно телевидение ей подходит гораздо больше, чем психология.
Вскоре она пришла на региональное телевидение, где проработала журналистом службы новостей три года. Одновременно с этим вела авторскую программу с участием звёзд российского шоу-бизнеса и кино, которые приезжали в Ижевск на гастроли.
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Когда Чернобровиной исполнилось 19 лет, она приняла решение отправиться в Москву. За короткий промежуток времени ей удалось сделать хорошую карьеру. Спустя время Анастасия начала самостоятельно подготавливать сюжеты для информационно-развлекательных программ, после этого она стала создавать специальные репортажи для «Вести ПРО». С этого момента Анастасия регулярно ездила в командировки.
В 2002 году Чернобровина приняла решение снова вернуться на канал «Россия», после чего девушка стала ведущей программы «Утро России» (ранее — «Доброе утро, Россия!») . За все свои заслуги Анастасия удостоилась множества наград.
Отношения с мужчинами
Поскольку ведущая является довольно закрытым человеком и предпочитает не говорить о сокровенным, то ее поклонники постоянно приписывают ей всевозможные романы. Одно время можно было часто слышать о том, что у Чернобровиной роман с Андреем Петровым. Однако Анастасия старается не обращать внимание на различные слухи.
В 2014 году появилась информация о том, что Анастасия вышла замуж за дизайнера по имени Станислав. У мужчины есть бизнес не только в России, но и за рубежом. По словам ведущей, когда она увидела будущего мужа, то сразу же влюбилась. Она старается трепетно оберегать их отношения от окружающих.
В возрасте 40 лет Анастасия впервые стала мамой, у них с супругом родился сын Артемий. После рождения ребенка Чернобровина не стала засиживаться в декрете и уже через месяц вновь появилась на экранах.
В 44 года у супружеской пары родился еще один сын Гарри.
«Когда Гарри родился, мы громко порадовались событию со всеми родными, которые нас от каких-либо внешних обсуждений оберегают. Спасибо им за это. Личную жизнь мы очень бережем. Не зря же говорят: счастье любит тишину», — рассказала Анастасия в беседе со «СтарХитом».
По словам Чернобровиной, ее семья немного отличается от классических публичных людей.
Анастасия Чернобровина сегодня
В данный момент Анастасия активно продолжает свою карьеру. Также она занимается общественными работами. В ее коллекции часто появляются новые проекты.
В апреле 2024 года Чернобровина сообщила об открытии Telegram-канала, где публикуются важные фрагменты интервью с гостями, которые зрители, возможно, пропустили в эфире, а также много откровений от ведущих программы.
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Екатерина Коршунова