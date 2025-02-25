Бросил «Современник», женился в Грузии и устроил дебош в центре Москвы: как живёт актёр Никита Ефремов

Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)
В последнее время актёр Никита Ефремов стал реже появляться на публике, но что касается кино, артист снимается во многих новых проектах. По данным сервиса «Кинопоиск», в марте выйдут две работы с участием Ефремова — сериал «Межу нами химия» и фильм «Дорогая, я больше не перезвоню». О карьере актёра и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Выбрал кино
С 2009 года Никита Ефремов служил в «Современнике», который когда-то основал его легендарный дедушка — Олег Ефремов. Однако театральным актёром он так и не стал, а уволился по собственному желанию и нисколько не сожалеет о своём решении.
«Я поймал себя на мысли, что, когда у меня вечером были спектакли, я думал: «Блин, как-то не хочется». Я долго пытался это исправить», — признался артист.Зато в кинематографе Ефремов точно реализовал свой актёрский потенциал. В последние несколько лет его карьера бьёт ключом. Актёр снялся в таких сериалах, как «Хороший человек», «Нулевой пациент», «Оффлайн», «Библиотекарь», «Крутая перемена», «Содержанки-4», «Госпожа».
Никита Ефремов и Юлия Снегирь на съёмках сериала «Хороший человек» (Фото: ВКонтакте @clubefremov)
Фильм «Здоровый человек», где Ефремов исполнил главную роль, выиграл серебряного «Святого Георгия» в номинации «Лучший фильм конкурса "Русские премьеры"» на Московском международном кинофестивале в 2022 году, а в 2023-м картина была отмечена тремя наградами на кинопремии «Золотой орёл».
Никите удалось поработать и с шотландским режиссёром Джоном С. Бейрдом — актёр исполнил в фильме «Тетрис» роль программиста и создателя знаменитой компьютерной игры Алексея Пажитнова.
Дебошир и продавец подделок
Никита Ефремов несколько раз попадал в скандалы. Так, сеть магазинов «Nikita Efremov», основанная в столице его полным тёзкой, попалась на продаже поддельных брендовых кроссовок. Актёр быстро уехал из Москвы, а потом объяснил, что вышла путаница с именами.
Никита Ефремов (Фото: ВКонтакте @clubefremov)
А весной прошлого года артист решил разобраться с таксистом в центре Москвы, у ресторана «Пекин», а потом обругал прибывших полицейских. Правда, уже в отделении признал собственную неправоту и отделался протоколом о мелком хулиганстве.
Свадьба в Грузии и роман с художницей
Никита Ефремов был женат лишь однажды, его супругой стала актриса Яна Гладких. Свадьбу сыграли в Грузии, а через год Яна и Никита развелись в Москве. Причины такого решения не стали раскрывать, но прекратили даже дружеское общение.
Никита Ефремов и Яна Гладких (Фото: ВКонтакте @clubefremov)
В 2019 году Никита познакомился с моделью и блогером Марией Иваковой. Яркие, и в то же время трепетные отношения продлились два года, в конце 2021-го они заявили о расставании.
«Наш танец с Машей завершён. Завершён с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!» — писал Ефремов в соцсетях.Никита Ефремов и Мария Ивакова (Фото: ВКонтакте @clubefremov)
Последнее, что было известно о его личной жизни, — актёр состоял в отношениях с художницей и дизайнером Ольгой Шурыгиной, которую он представил публике на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде летом 2023 года. Вместе пара или нет — остаётся только гадать.
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