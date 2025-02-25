Скандалы с молодыми аферистками и три неудачных брака: что известно о личной жизни Андрея Биланова

Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
Андрей Биланов, запомнившийся зрителям по сериалу «Земский доктор», в свои 56 лет остаётся узнаваемым артистом. На его счету десятки успешных проектов, однако в последние годы ролей стало заметно меньше. Кроме того, актёр изменился внешне, что вызвало обсуждения среди поклонников. О личной жизни Биланова и о том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Андрея Биланова: путь от спорта к кино
Будущий актёр родился в украинском городе Никополь, но спустя год его семья переехала на Крайний Север. Отец работал водителем грузовиков, а мать — на фабрике. В 11 лет Билановы вернулись в родной город, где Андрей начал активно заниматься спортом.
Он добился больших успехов: стал мастером спорта по дзюдо и самбо, а затем чемпионом страны по фитнесу.
«Я считаю, что спорт должен присутствовать так или иначе в жизни каждого человека. Меня спорт научил выдержке, умению предугадывать мысли соперника и действовать на опережение. Спорт дисциплинирует, воспитывает и, конечно, позволяет всегда находиться в форме, тонусе. Это энергия жизни», — подчеркнул артист.
Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
Первым ВУЗом будущего актера стал институт физкультуры, но позже Биланов решил попробовать себя в кино и поступил во ВГИК.
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Карьера: поздний старт и культовые роли
Андрей Биланов начал сниматься довольно поздно — в 33 года. Первой работой стала короткометражка «Адамова слеза», но настоящий успех пришёл позже.
Благодаря спортивному телосложению он часто получал роли военных, спецназовцев и представителей правоохранительных органов.
«Каждый герой, которого я играю, становится мне близок. Из каждого персонажа я что-то черпаю для себя. Поэтому выделять что-то одно не хочу. Я вообще считаю, что главная моя роль еще впереди. Кого хотелось бы сыграть? От бомжа до президента, антигероя, героя военного времени. Повторюсь, хочется открывать в себе новые грани. Мне интересно все!» — поделился Биланов.
Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
Фильмы и сериалы с Андреем Билановым
На счету актёра более 70 проектов, среди которых:
- «Меченосец» (2006) — фантастический боевик о парне со сверхспособностями, ищущем своё место в мире;
- «Обратный отсчёт» (2006) — триллер о смертельной игре, где на кону жизнь участников;
- «Псевдоним «Албанец»» (2006–2012) — криминальный сериал о бывшем спецназовце, начавшем новую борьбу с преступностью;
- «Ментовские войны» (2016) — культовый детектив о работе правоохранительных органов;
- «Земский доктор» (2010–2014) — мелодрама о хирурге, который меняет столицу на провинцию и сталкивается с новыми вызовами.
«Сколько великих мастеров прославились в каком-то одном амплуа — "любимый злодей", "мастер эпизода", "герой-любовник", "любимый клоун" и так далее. Но ведь это не помешало им быть любимцами народа. В своих образах они остались неподражаемыми и заняли свою нишу. Не скрою, мне тоже приятно быть героем нашего времени, мужчиной мечты. Что же в этом плохого?» — рассуждал Андрей.
Личная жизнь Андрея Биланова: три неудачных брака
Несмотря на успехи в профессии, в личной жизни актёра было немало испытаний. Он трижды пытался построить семью, но каждый раз отношения заканчивались расставанием. Первый брак с Аллой сложился ещё в студенческие годы. В этом союзе родилась дочь Екатерина, но нехватка денег и семейные трудности привели к разводу.
Андрей Биланов с дочкой и внучкой (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
«Виновником всех разводов всегда был я. Знаете, я — бунтарь и очень целенаправленный человек. Всегда говорил своим женщинам, что буду заниматься любимым делом и зарабатывать этим. Алла просто не дождалась момента, когда я прославлюсь», — поделился актер в эфире программы «Судьба человека» канала «Россия 1».
Вторые серьёзные отношения были с Татьяной Рубис. Они прожили вместе десять лет, но до свадьбы так и не дошли.
«В какой-то момент мы просто поняли, что нам нечего больше друг другу дать. Нужно было либо развиваться дальше, либо расстаться. Когда момент самоподпитывания проходил, отношения заканчивались», — рассказал Биланов.
Позже актёр встретил Инну Чулкову. В этом союзе родился сын Илья, но спустя два года пара рассталась.
«Не она в этом виновата, а я, поскольку не предпринял всех действий ради спасения чувств. У меня уже был опыт двух браков, и я должен был сделать все, чтобы с третьей супругой мы остались вместе до конца жизни», — отметил Андрей.
Андрей Биланов с сыном (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
Скандалы и мошенничество
Жизнь артиста не обошлась без неприятных историй. Однажды некая Татьяна Минина заявила, что Биланов бросил её на шестом месяце беременности. Она даже выступала с этой историей на телевидении, но позже призналась, что живот был накладным, а сама она просто хотела привлечь внимание к своей персоне. Другой случай связан с Евгенией Кашаевой, которая пыталась убедить актёра, что является его внебрачной дочерью. Андрей даже задумался, может ли это быть правдой, но тест ДНК показал, что у них нет родства.
Как изменился Андрей Биланов
Время неумолимо: если раньше актёр активно занимался спортом, то теперь тренировки отошли на второй план. Это сказалось на его внешности — Биланов набрал вес, а его лицо и фигура заметно изменились.
Кроме того, Биланов открыт для новых отношений и не теряет надежды построить крепкую семью.
«Поговорка такая есть: каждой твари должно быть по паре. Я надеюсь, что в ближайшем или далеком будущем обзаведусь второй половинкой. Уже возникает такое желание. А все, что было до этого — это был божий промысел, эксперименты», — сказал артист в передаче «Когда все дома» на канале «Россия 1».
Андрей Биланов (фото: Instagram* / @andreybilanov.official)
При этом актер признался, что одиночество его не пугает.
«Я знаю, что точно проживу достойно и, как бы пафосно это ни звучало, я оставлю свой след на планете Земля от себя лично с энергетической, с любой точки зрения», — признался Биланов.
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