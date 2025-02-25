«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной

В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», появилась на льду в шоу «Лед и пламень». Подле нее — 36-летний Илья Авербух, олимпийский чемпион, программы которого покоряли мир. В то время никто и не догадывался, что их пути сплетутся в историю, которую одни назовут романтической, иные — скандальной. Почему спустя 14 лет пару всё ещё судят? И как им удалось сохранить любовь, когда общественность кричала, что это невозможно?