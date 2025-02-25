«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать?»: почему Илью Авербуха считали педофилом, а Елизавету Арзамасову меркантильной

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», появилась на льду в шоу «Лед и пламень». Подле нее — 36-летний Илья Авербух, олимпийский чемпион, программы которого покоряли мир. В то время никто и не догадывался, что их пути сплетутся в историю, которую одни назовут романтической, иные — скандальной. Почему спустя 14 лет пару всё ещё судят? И как им удалось сохранить любовь, когда общественность кричала, что это невозможно?
«Наставник» и «талантливый ребенок»В 2010 году 15-летняя Лиза Арзамасова, уже известная по роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках», приняла участие в шоу «Лед и пламень». Вместе с ней на лед выходил двукратный чемпион мира Максим Ставиский, а за кулисами за всем наблюдал Илья Авербух — олимпийский призер, продюсер и хореограф проекта.
В то время 36-летний фигурист даже не думал о Лизе как о потенциальной коллеге.
«Она была ребенком. Я думал: что с ней делать? У нас же танцы про любовь!», — рассказывал Илья.
Однако волевой характер Арзамасовой впечатлил Авербуха. На репетициях девушка падала, царапала колени, но продолжала тренировки.
«Однажды после сложного трюка у неё дрожали руки, но она сказала: «Продолжаем»», — делился Илья.
Елизавета Арзамасова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
Арзамасова же восхищалась тренером.
«Он превращал лед в театр. Каждая программа — история, а не просто прыжки», — отмечала Лиза.
Спустя два года их пути пересеклись вновь. Тренер пригласил актрису в свое новое шоу «Винкс на льду» — тогда в первый раз ключевую роль доверили не профессиональной фигуристке.
«Это был вызов. Я боялась подвести Илью», — подчеркивала 17-летняя Лиза.
Во время восьмичасовых репетиций Авербух оставался строгим. Он заставлял Арзамасову отрабатывать движения до автоматизма.
Смерть Сергея Бодрова-младшего и алкогольная зависимость: что убило режиссера фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова
К слову, после тренировок актриса с мамой бежали на электричку — Лиза все еще училась в школе. Авербух, замечая её усталость, порой подвозил их на своем автомобиле, параллельно болтая о музыке и театре.
«Он рассказывал про спектакли, которых я даже не знала», — откровенничала артистка.
Когда у тренера спрашивали, почему он взял в «Винкс» не фигуристку, то Илья отвечал, что у Лизы есть невероятная харизма. А этому не научишь.
Несмотря на слухи о романе, в то время пара придерживалась профессиональных отношений. Арзамасова называла Авербуха «наставником», он ее — «талантливым ребенком». О своих чувствах они заговорили только спустя годы.
Елизавета Арзамасова и Максим Ставиский (Фото: кадр из шоу «Лед и пламень»)
«Она с тобой из-за денег»
«Они начали встречаться, когда ей было 17!» — объявила в 2020 году журналистка Елена Родина.
Тогда пользователи Сети начали обвинять тренера в педофилии, Лизу — в расчете.
«Ложь. Мы стали парой, когда Лиза была взрослой», — отвечал Авербух.
Экс-супруга Ильи, Ирина Лобачева, усугубила ситуацию. Она говорила, что Лиза выбрала Авербуха из-за денег.
«Ты правда веришь, что она с тобой из-за денег?» — спросили Авербуха.
«Если бы это было так, она давно сбежала бы от моих бесконечных репетиций», — уточнил Илья.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова с сыном Львом (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Предпочла детей карьереКогда в августе 2021 года актриса родила первенца Льва, фигурист решил не экономить: за индивидуальную палату и услуги медиков Илья заплатил 1,3 миллиона рублей.
«Здоровье семьи — не та статья, где можно торговаться», — рассказывал Авербух.
Лиза, в свою очередь, шутила, что сын родился с характером — сразу потребовал VIP-обслуживание. А вот после родов Арзамасова сделала небольшую паузу в карьере.
«Я открываю мир заново — через глаза сына», — откровенничала Лиза, показывая в личном блоге, как мальчик тыкает пальцем в уток.
Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске
Авербух тогда разрывался между домом и гастролями, мало спал. К слову, старший сын Ильи от первого брака, 20-летний Мартин, очень скоро подружился с актрисой.
«Она печет мои любимые сырники», — рассказывал он.
Когда в августе 2024 года появилась дочь Лия, родные отметили это событие в семейном кругу: шарики, торт собственного приготовления и фотография с подписью — «Теперь у нас своя команда».
Лиза не жалеет, что сейчас не снимается в кино. Она понимает, что преуспеть в карьере еще успеет, а «первые шаги Левы и улыбку Лии не повторят».
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
«Я ему доверяю. И точка»
«Мы не доказываем, что счастливы. Мы просто живем», — объявила Лиза после появления новых сплетен.
Авербух и Арзамасова привыкли не обращать внимания на негативные комментарии. Когда недоброжелатели напомнили тренеру о его прошлых отношениях, актриса ответила коротко: «Я ему доверяю. И точка».
Разрыв с Лукьянчиковой, смерть отца и требования к женщинам: звезда «Молодёжки» Иван Жвакин отмечает своё 33-летие
Илья откровенничал, что они говорят на одном языке — языке доверия. Даже неприятные ситуации превращаются в шутку: однажды артистка запуталась в коньках и плюхнулась прямо в сугроб.
«Теперь это наша семейная легенда», — уточнял Авербух.
Елизавета Арзамасова (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)
Что скрывает пара?Еще влюбленные занимаются благотворительностью, но не рассказывают об этом публике. Лиза убеждена, что хорошие поступки «не должны быть пиаром».
Авербух, перенеся травму спины в 2022 году, выздоравливал дома. Любимая постоянно делала ему массаж, а Мартин помогал с тренировками.
«Это сблизило нас еще больше», — делился тренер.
В настоящий момент Арзамасова находится в поиске роли для возвращения в кино, а Авербух готовит шоу с ее участием.
«Будет сюрприз», — отмечал Илья.
Читайте также:
Подозревал жену в изменах и вычеркнул из жизни дочь: почему лидер группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох отказался от своих детей
Укусил официантку и подрался с охранниками: за что Никиту Кологривого выгнала жена и как его поддержал Марат Башаров
Домогательства отчима, секс-рабство и мужья-изменщики: почему звезда «Кухни» Елена Ксенофонтова опять подала на развод
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева