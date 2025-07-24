«Бросил, украл все мои деньги»: Анна Семенович вышла на связь на фоне слухов о расставании с женатым женихом
Анна Семенович высмеяла сообщения о том, что жених украл её деньги и бросил
Анна Семенович вышла на связь на фоне слухов о расставании с женатым возлюбленным Денисом Шреером. В последнее время пара перестала появляться на публике вместе, поэтому фанаты заподозрили неладное.
Бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала в личном блоге ролик, в котором предстала вместе с избранником. Семенович отметила, что видела в соцсетях обсуждения их расставания, и эти новости позабавили её.
«Банда в сборе! Денис Семенович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги – я такое слышала. Где бабки мои?», – с иронией обратилась Анна к жениху.О свадьбе певица пока ничего не говорит, но и без штампа в паспорте у пары, судя по всему, всё хорошо.
Напомним, что официально бизнесмен всё ещё находится в браке. Развод затянулся из-за того, что документы оформляются не в России, а в Германии.