«Бросил, украл все мои деньги»: Анна Семенович вышла на связь на фоне слухов о расставании с женатым женихом

24 июля 2025, 18:06

Анна Семенович высмеяла сообщения о том, что жених украл её деньги и бросил

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович вышла на связь на фоне слухов о расставании с женатым возлюбленным Денисом Шреером. В последнее время пара перестала появляться на публике вместе, поэтому фанаты заподозрили неладное.





Бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала в личном блоге ролик, в котором предстала вместе с избранником. Семенович отметила, что видела в соцсетях обсуждения их расставания, и эти новости позабавили её.





«Банда в сборе! Денис Семенович, говорят, что ты меня бросил, украл все мои деньги – я такое слышала. Где бабки мои?», – с иронией обратилась Анна к жениху.