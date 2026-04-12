«Бросил за неделю до родов»: Стало известно о внебрачной дочери Михаила Турецкого

У Михаила Турецкого нашлась четвёртая дочь от романа во Франкфурте

Основателю «Хора Турецкого» и проекта Soprano Михаилу Турецкому 12 апреля исполнилось 64 года. Недавно выяснилось, что у музыканта помимо трёх дочерей есть ещё одна девочка от кратковременного романа во Франкфурте. Об этом сообщает издание «7 Дней».





Мать ребёнка Татьяна не выдвигает претензий к артисту. Михаил не отказывался от дочери: он официально записан отцом, регулярно помогал материально, при любой возможности навещал девочку и даже брал её в свою новую семью.



Однако друг матери, блогер Антон Носик, считает поступок Турецкого некрасивым. Мужчина утверждает, что артист бросил женщину буквально перед родами.

«Он бросил жену за неделю до родов. Ужас того, что Турецкий сбежал от беременной женщины, значительно мощнее всего романтизма их любовной истории», — высказался Носик.