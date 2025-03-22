Бросил жену и пятилетнего сына ради костюмерши, стал отцом в 62 года: как сложилась жизнь 67-летнего Валерия Сюткина

Сегодня, 22 марта, свой 67-й день рождения отмечает талантливый музыкант, композитор, поэт и телеведущий Валерий Сюткин. В числе наиболее популярных песен артиста — «Радио ночных дорог», «Вася», «7 тысяч над землёй» и «Я — то, что надо». О том, как сложилась творческая и личная жизнь артиста, читайте в материале «Радио 1».