Движения интимными местами: предновогоднее выступление Витаса шокировало китайцев, скандал на сцене и обвинения в зависимости

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)
Появление Витаса на российской эстраде стало в свое время настоящим фурором. Вокруг молодого певца ходили слухи о жабрах и даже инопланетном происхождении. Его выдающиеся вокальные данные быстро помогли ему занять прочное место в отечественном шоу-бизнесе, а позже он получил огромный успех и в Китае. Однако сейчас артист рискует потерять популярность. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором он во время выступления ведет себя странно и выглядит так, что у зрителей волосы становятся дыбом. Что шокировало общественность расскажет «Радио 1».
Странные изменения во внешности Витаса
Некоторые комментаторы заметили, что Виталий Грачев явно набрал вес и потерял свою прежнюю привлекательность. Ошарашенные подписчики начали выдвигать предположения о том, что причина изменений может заключаться в пагубных привычках, доходя до обвинений в алкоголизме и употреблении наркотиков.
Совсем недавно зрители стали свидетелями чего-то подобного на концерте Натальи Ионовой. Певица вышла на сцену в Красноярске, и многие зрители заметили, что она, по всей видимости, была под воздействием запрещенных веществ. Ее странное поведение, стеклянный взгляд и попытки трогать свои интимные зоны вызвали бурю обсуждений. Наркологи тогда предположили, что это связано с употреблением наркотиков, однако сама Ионова объяснила свое состояние приемом антидепрессантов, заявив, что переживает трудный период и таблетки вызвали такую реакцию.
Теперь Витас рискует повторить печальную судьбу Ионовой. Инцидент с ней закончился тотальной отменой выступлений, и звезда до сих пор не смогла восстановиться. Комментарии зрителей в адрес Витаса полны недоумения:
«Пьяный, уставший, под веществами?», «Какой стыд!», «Он явно что-то употребил», «Какой он стал обаятельный пухляш», «Зачем выходить в таком состоянии? Делать странную мимику, движения интимными местами. Чтобы пугать народ?» — такие мнения звучат в сети.
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В середине ноября артист появился на вечеринке, посвященной 35-летию Детского музыкального театра юного актера. На празднике выступали юные актеры, а среди гостей был и сам Витас. Его внешний вид сильно изменился — он набрал несколько лишних килограммов и заметно потерял форму. Внимательные фанаты сразу отметили эти изменения.
Тем не менее, вместо открытого осуждения поклонники предпочли закрыть на это глаза. Однако второй инцидент уже привлек внимание взыскательных зрителей из Китая.
«Странная атмосфера концертов»
Витас (Фото: соцсети)В разговоре с журналистами 5-tv.ru продюсер Сергей Пудовкин отметил, что все, что произошло на сцене, вполне соответствует привычной концепции выступлений Витаса.
«Чтобы понять атмосферу концертов Витаса, нужно на них побывать. Это всегда странное и оригинальное представление, своеобразное вокальное существование на сцене с элементами театрализации и харизмы артиста», — пояснил продюсер.
Он также связал интерес фанатов к состоянию Витаса с современной тенденцией создания теорий заговора вокруг артистов, подчеркивая, что такое поведение связано скорее с форматом шоу или усталостью в конце года.
Витас оправдался перед поклонниками
Сам Витас тоже не остался в стороне от обсуждений. В интервью он откровенно признался, что быть «не от мира сего» — это часть его творческой сущности.
«Если вы или мои слушатели проанализируете мою карьеру с 2000 года, вы поймете, что это так называемое “странное поведение” — это часть моего фирменного стиля и артистической души», — заявил Витас.
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