Движения интимными местами: предновогоднее выступление Витаса шокировало китайцев, скандал на сцене и обвинения в зависимости

Появление Витаса на российской эстраде стало в свое время настоящим фурором. Вокруг молодого певца ходили слухи о жабрах и даже инопланетном происхождении. Его выдающиеся вокальные данные быстро помогли ему занять прочное место в отечественном шоу-бизнесе, а позже он получил огромный успех и в Китае. Однако сейчас артист рискует потерять популярность. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором он во время выступления ведет себя странно и выглядит так, что у зрителей волосы становятся дыбом. Что шокировало общественность расскажет «Радио 1».