«Ты найдешь меня мертвым»: как живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова и в чем признался отец артиста после его смерти

Евгений Кунгуров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
8 апреля 2024 года поклонники бархатного тенора Евгения Кунгурова были удивлены известием о смерти певца. Заслуженный артист РФ не смог справиться с душевными терзаниями и покончил с собой.
Незадолго до этого, его супруга Ирина Меледина подала документы на развод, но жизнь певца оборвалась раньше. Как сейчас живет вдова звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова читайте в материале «Радио 1».
Евгений Кунгуров не любил афишировать свою личную жизнь. Он состоял в браке дважды, но только изредка делился с аудиторией подробностями своего семейного счастья.
Наталья Троицкая (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Первой женой Евгения стала актриса Наталья Троицкая. До свадьбы пара общалась более 6 лет, а вот в браке смогли прожить только 3 года. По слухам супруги расстались из-за измены Кунгурова.
Елена Максимова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
После расставания с Троицкой Кунгуров начал встречаться с коллегой по проекту «Голос» – Еленой Максимовой. Яркий эмоциональный роман продлился недолго и сердце тенора снова было свободно.
Ирина Меледина и Евгений Кунгуров (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)
Со второй женой Ириной Мелединой Кунгуров познакомился еще будучи в браке с Троицкой. Встреча произошла на семейном празднике их общих знакомых. Певец пригласил Ирину на танец, они приятно пообщались, после чего расстались на шесть месяцев. Через полгода, когда развод с Троицкой был окончен, Ирина и Евгений снова встретились и провели выходные вместе. После гастролей Кунгурова Ирина встретила его на машине. В багажнике уже была сумка с её вещами и она заявила, что собирается переехать к нему. В ноябре 2016 у пары родился сын Иван, а в марте 2022 дочка Ариадна.
После рождения дочери психологическое состояние певца пошатнулось. В 2023 году артист трижды попадал в психиатрическую клинику. Как писал Mash, у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.
Отец Евгения Виктор Кунгуров подтвердил, что перед смертью певец наблюдался у психиатра, но диагноз оставил в секрете.
Евгений Кунгуров с дочерью (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)
У певца стали отмечаться перепады настроения и в конце 2023 года Ирина Меледина подала на развод. На момент гибели артиста супруги уже проживали раздельно. Перед тем как уйти из жизни, Евгений отправил Ирине сообщение с текстом: «Ты найдешь меня мертвым в ванной» и больше не отвечал на звонки супруги.
На церемонии прощания Ирина сжимала обручальное кольцо и вновь и вновь произносила, что теперь Евгений навсегда останется с ней и с детьми.
После трагической утраты мужа 42-летняя Ирина начала больше работать и заботиться о детях. Ранее Меледина занимала должность исполнительного продюсера на «Россия 24», а затем основала компанию «Вижн Медиа Центр», которая занимается производством видеоконтента и организацией масштабных мероприятий. Ирина также занимает ведущую роль в организации международного фестиваля оперы «Херсонес», выступая в роли продюсера и руководителя проектов.
В своих блогах она часто публикует фотографии из путешествий, но личные снимки с детьми предпочитает никому не показывать.
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Личная жизнь певца
Евгений Кунгуров не любил афишировать свою личную жизнь. Он состоял в браке дважды, но только изредка делился с аудиторией подробностями своего семейного счастья.
Наталья Троицкая (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Первой женой Евгения стала актриса Наталья Троицкая. До свадьбы пара общалась более 6 лет, а вот в браке смогли прожить только 3 года. По слухам супруги расстались из-за измены Кунгурова.
Елена Максимова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
После расставания с Троицкой Кунгуров начал встречаться с коллегой по проекту «Голос» – Еленой Максимовой. Яркий эмоциональный роман продлился недолго и сердце тенора снова было свободно.
Ирина Меледина и Евгений Кунгуров (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)
Со второй женой Ириной Мелединой Кунгуров познакомился еще будучи в браке с Троицкой. Встреча произошла на семейном празднике их общих знакомых. Певец пригласил Ирину на танец, они приятно пообщались, после чего расстались на шесть месяцев. Через полгода, когда развод с Троицкой был окончен, Ирина и Евгений снова встретились и провели выходные вместе. После гастролей Кунгурова Ирина встретила его на машине. В багажнике уже была сумка с её вещами и она заявила, что собирается переехать к нему. В ноябре 2016 у пары родился сын Иван, а в марте 2022 дочка Ариадна.
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Кризис в жизни певца
После рождения дочери психологическое состояние певца пошатнулось. В 2023 году артист трижды попадал в психиатрическую клинику. Как писал Mash, у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.
Отец Евгения Виктор Кунгуров подтвердил, что перед смертью певец наблюдался у психиатра, но диагноз оставил в секрете.
«Не выдержал. Он болел не физически. Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. Это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, себя, тело. Он, вроде, существует, но ничего не чувствует, ничего не видит. Он двигался. Но говорил: «У меня голова где-то там», — рассказал Кунгуров-старший 5-tv.ru.
Евгений Кунгуров с дочерью (Фото: скриншот передачи «Простые чудеса» ТК Спас)
У певца стали отмечаться перепады настроения и в конце 2023 года Ирина Меледина подала на развод. На момент гибели артиста супруги уже проживали раздельно. Перед тем как уйти из жизни, Евгений отправил Ирине сообщение с текстом: «Ты найдешь меня мертвым в ванной» и больше не отвечал на звонки супруги.
На церемонии прощания Ирина сжимала обручальное кольцо и вновь и вновь произносила, что теперь Евгений навсегда останется с ней и с детьми.
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Как сейчас живет вдова Кунгурова
После трагической утраты мужа 42-летняя Ирина начала больше работать и заботиться о детях. Ранее Меледина занимала должность исполнительного продюсера на «Россия 24», а затем основала компанию «Вижн Медиа Центр», которая занимается производством видеоконтента и организацией масштабных мероприятий. Ирина также занимает ведущую роль в организации международного фестиваля оперы «Херсонес», выступая в роли продюсера и руководителя проектов.
В своих блогах она часто публикует фотографии из путешествий, но личные снимки с детьми предпочитает никому не показывать.
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Елена Генералова