«Бросили как дворовых собак»: экс-визажист Успенской рассказал об отношении певицы к команде

13 октября 2026, 13:32

Бывший визажист Любови Успенской обвинил певицу в унижении команды

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Бывший визажист Любови Успенской — Алим Сакалов — публично раскритиковал артистку и обвинил ее в унизительном отношении к собственной команде. По его словам, после произошедшего в Саратове участники коллектива остались без помощи и были вынуждены самостоятельно добираться домой.





Свою претензию визажист выразил эмоционально, заявив, что артистка якобы оставила людей, которые поддерживали ее и работали рядом с ней. По его словам, ситуация произошла без извинений со стороны певицы.



Отдельно Сакалов высказался о дочери Успенской. Он предположил, что та могла подговаривать происходящее, однако никаких подтверждений своим словам в приведенном сообщении не представил.





«Свою дочь так бросайте на произвол, а не команду, которая была за вас горой. Как они всех оскорбляли и унижали — это какой-то позор», — написал визажист.