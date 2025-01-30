Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле

Жанна Эппле (Фото: соцсети)
Фильмография Жанны Эппле насчитывает более 60 картин. Зрителям актриса полюбилась по сериалу «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В картине, которую назвали русским «Сексом в большом городе», она предстала в образе самой влюбчивой героини.
О том, как сложилась жизнь актрисы Жанны Эппле — в материале «Радио 1».
Детство в детдоме
Жанна Эппле родилась 15 июля 1964 года в Москве в семье директора НИИ торфяной промышленности и учительницы. Фамилия Эппле принадлежала французским аристократам. Бабушка актрисы по отцу — из еврейской семьи Энтин. После рождения Жанну отправили на Сахалин к родителям матери, однако вскоре они сдали внучку в интернат, где Жанны пробыла 5 лет. Когда наступило время идти в школу, мама забрала ребенка в Москву. К тому времени у девочки появился отчим.
С родным отцом Жанна тепло общалась вплоть до его смерти в 2000 году. Ко встречам Жанны с отцом ее мама относилась болезненно.
В результате у артистки сложились тяжелые отношения с матерью. По словам Жанны, родительница всегда была настроена скептически по отношению к жизни дочери.
В время учебы в школе Жанна занималась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, балетом и музыкой. Окончила ГИТИС.
Дебют Эппле в кино состоялся в 1988 году в фильме «Абориген». По словам артистки, она никогда не занималась своей карьерой.
Телезрителям актриса запомнилась по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». На тот момент Эппле было 38 лет. О сериале актриса вспоминает коротко: «Постоянный плач!» Ее героиня часто плакала из-за мужчин.
Жанна вышла замуж в 1983 году за балетмейстера и танцовщика Алексея Бакая. Брак продлился всего два года. За этот период актриса потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для Жанны. Спустя некоторое время ей поставили диагноз бесплодие.
Семь лет актриса лечилась от бесплодия. Вскоре Жанна начала отношения с кинооператором Ильей Фрэзом. С ним она прожила 20 лет и родила сыновей Потапа (1990) и Ефима (2000). Младший сын родился недоношенным. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. Ходили слухи, что Илья бил актрису, а однажды сломал ей ключицу во время драки и выгнал с детьми из дома на мороз.
Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина.
Жанна также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда супруга правозащитника телеведущая Катя Гордон была беременна. Их отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности. Спустя время Эппле публично извинилась перед Гордон, подчеркнув, что ей стыдно за произошедшее.
В настоящее время подробности о личной жизни актрисы остаются неизвестны. 60-летняя актриса не раз говорила, что не любит афишировать личную жизнь и делиться какими-то откровенными подробностями.
С 2018 года Эппле — бабушка внука Северина. В 2022 году на свет появился еще один внук актрисы, которого назвали Ермак.
Сегодня актриса продолжает активно сниматься, несмотря на проблемы со здоровьем. Известно, что Жанна Эппле перенесла несколько операций на суставах.
В 2023 году суд признал актрису банкротом. Ее имущество выставили на торги. А до этого Тверской суд Москвы взыскал с нее 109 тысяч евро в пользу предпринимателя Капитолины Полянской. Та обратилась в суд, после того как отдала знаменитости 204 тысячи евро на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала деньги с 2010 по 2021 год, после чего перестала выплачивать долг и обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, но получила отказ.
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Детство в детдоме
Жанна Эппле родилась 15 июля 1964 года в Москве в семье директора НИИ торфяной промышленности и учительницы. Фамилия Эппле принадлежала французским аристократам. Бабушка актрисы по отцу — из еврейской семьи Энтин. После рождения Жанну отправили на Сахалин к родителям матери, однако вскоре они сдали внучку в интернат, где Жанны пробыла 5 лет. Когда наступило время идти в школу, мама забрала ребенка в Москву. К тому времени у девочки появился отчим.
С родным отцом Жанна тепло общалась вплоть до его смерти в 2000 году. Ко встречам Жанны с отцом ее мама относилась болезненно.
«Это была ее единственная любовь, она его любила всю жизнь, даже думала не раз, что он может к ней вернуться», — вспоминала Эппле.
В результате у артистки сложились тяжелые отношения с матерью. По словам Жанны, родительница всегда была настроена скептически по отношению к жизни дочери.
В время учебы в школе Жанна занималась художественной гимнастикой, плаванием, фигурным катанием, балетом и музыкой. Окончила ГИТИС.
«Я на вступительных экзаменах читала монолог кошки из «Синей птицы», делала акробатические элементы. Когда эту программу увидел художественный совет, они обалдели и поняли, что я абсолютно ни на кого не похожа… Во мне была какая-то такая уникальность, что меня сразу взяли. Так я стала артисткой», — рассказывала актриса.
Карьера
Дебют Эппле в кино состоялся в 1988 году в фильме «Абориген». По словам артистки, она никогда не занималась своей карьерой.
«Я никогда как актриса, не самосовершенствовалась, не росла, не ждала ролей, не искала», — прокомментировала свою деятельность Жанна.
Телезрителям актриса запомнилась по роли в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». На тот момент Эппле было 38 лет. О сериале актриса вспоминает коротко: «Постоянный плач!» Ее героиня часто плакала из-за мужчин.
Жанна Эппле (Фото: кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»)
Личная жизнь
Жанна вышла замуж в 1983 году за балетмейстера и танцовщика Алексея Бакая. Брак продлился всего два года. За этот период актриса потеряла ребенка, что стало тяжелым ударом для Жанны. Спустя некоторое время ей поставили диагноз бесплодие.
«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей, а его в это время приглашают в Америку, танцевать в Гранд-опера. За ним я не поехала. Отношения были исчерпаны» — говорила Эппле о разводе.
Семь лет актриса лечилась от бесплодия. Вскоре Жанна начала отношения с кинооператором Ильей Фрэзом. С ним она прожила 20 лет и родила сыновей Потапа (1990) и Ефима (2000). Младший сын родился недоношенным. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. Ходили слухи, что Илья бил актрису, а однажды сломал ей ключицу во время драки и выгнал с детьми из дома на мороз.
Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина.
«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я — беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — рассказывала артистка в программе «Судьба человека».
Жанна также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда супруга правозащитника телеведущая Катя Гордон была беременна. Их отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности. Спустя время Эппле публично извинилась перед Гордон, подчеркнув, что ей стыдно за произошедшее.
В настоящее время подробности о личной жизни актрисы остаются неизвестны. 60-летняя актриса не раз говорила, что не любит афишировать личную жизнь и делиться какими-то откровенными подробностями.
С 2018 года Эппле — бабушка внука Северина. В 2022 году на свет появился еще один внук актрисы, которого назвали Ермак.
Жанна Эппле с внуком (Фото: соцсети)
Жанна Эппле сегодня
Сегодня актриса продолжает активно сниматься, несмотря на проблемы со здоровьем. Известно, что Жанна Эппле перенесла несколько операций на суставах.
В 2023 году суд признал актрису банкротом. Ее имущество выставили на торги. А до этого Тверской суд Москвы взыскал с нее 109 тысяч евро в пользу предпринимателя Капитолины Полянской. Та обратилась в суд, после того как отдала знаменитости 204 тысячи евро на продвижение спектакля «Доктор Фрейд». Эппле возвращала деньги с 2010 по 2021 год, после чего перестала выплачивать долг и обратилась в суд со встречным иском, требуя признать договор займа незаключенным, но получила отказ.
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Екатерина Коршунова