Потеряла сына, обрела счастье с гинекологом и построила успешную карьеру: как живет актриса Наталия Антонова

Наталия Антонова (Фото: кадр из фильма «Сводные сестры»)
Знаменитая актриса театра и кино Наталия Антонова давно стала любимицей российских зрителей. Однако с 2021 года она частично приостановила свою деятельность и не появляется на больших экранах.
О том, как сложилась личная жизнь актрисы и чем она занимается сейчас, расскажет редакция «Радио 1».
Наталия Антонова родилась 12 марта 1974 года в Москве. После окончания школы по настоянию родителей она поступила в Московский гуманитарный университет на продюсера.
В 1997 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Совмещать учебу было тяжело, но Наталия справилась. Она получила несколько дипломов. Примечательно, что после окончания продюсерского факультета Наталии не единожды предлагали поставить спектакль.
Дебют Антоновой на сцене состоялся еще в студенческие годы: ее пригласили в театр им. Н. Гоголя. Она сыграла Сашу в постановке «Иванов». После получения диплома девушку официально приняли в штат.
В 1997 году она сыграла Веру Лебедеву, возлюбленную поэта Алексея Кольцова в фильме «На заре туманной юности». Затем Наталия снялась в комедии «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски» и популярном детективном сериале «Каменская» вместе с Еленой Яковлевой, Сергеем Никоненко, Дмитрием Нагиевым. Всего в фильмографии насчитывается более 70 работ.
Первым мужем Наталии Антоновой был народный артист России Александр Вершинин. Они не только официально расписались, но и повенчались в церкви. Однако даже венчание не спасло брак: спустя пять лет они развелись. В этом союзе родился сын Артем, который тоже стал актером.
Вторым мужем Антоновой стал врач-гинеколог Николай Семенов. В этом браке у артистки родились еще двое наследников: Никита и Максим.
В 2021 году в программе «Судьба человека» Антонова рассказала о смерти сына в 2018 году. По ее словам, мальчик появился на свет раньше положенного срока и сразу попал в отделение детской реанимации. Медики боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.
По словам актрисы, именно вера в Бога помогла ей пережить горе.
Наталия Антонова в свое время часто приезжала на Украину из-за съемок.
Антонова также рассказала, что во время работы на Украине она замечала пренебрежительное отношение коллег.
После начала спецоперации на Украине старший сын актрисы Артем не боялся частичной мобилизации и в случае получения повестки был готов идти на СВО, чтобы защищать свою страну. Семья поддержала его в этом решении.
Наталия Антонова последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышел сериал «Коса» с ее участием. Сегодня актриса продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях «Любовь и голуби», «Идеальный муж», «8 любящих женщин», «Собачье сердце», «Миленький ты мой» и «Когда шутят ангелы».
Помимо актерской деятельности, Антонова занимается живописью.
Читайте также:
Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
Биография
Наталия Антонова родилась 12 марта 1974 года в Москве. После окончания школы по настоянию родителей она поступила в Московский гуманитарный университет на продюсера.
«Стоило мне на первом курсе сообщить родителям, что ошиблась с выбором и хочу пойти в актрисы, они твердо сказали: „Диплом принеси и иди куда хочешь“. Я поступила в Щукинское театральное училище и продолжала учиться в гуманитарном. Если бы не строгость родителей, бросила бы», — вспоминала Антонова.
В 1997 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Совмещать учебу было тяжело, но Наталия справилась. Она получила несколько дипломов. Примечательно, что после окончания продюсерского факультета Наталии не единожды предлагали поставить спектакль.
Театр и кинематограф
Дебют Антоновой на сцене состоялся еще в студенческие годы: ее пригласили в театр им. Н. Гоголя. Она сыграла Сашу в постановке «Иванов». После получения диплома девушку официально приняли в штат.
Наталия Антонова (Фото: кадр из сериала «Каменская»)
В 1997 году она сыграла Веру Лебедеву, возлюбленную поэта Алексея Кольцова в фильме «На заре туманной юности». Затем Наталия снялась в комедии «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски» и популярном детективном сериале «Каменская» вместе с Еленой Яковлевой, Сергеем Никоненко, Дмитрием Нагиевым. Всего в фильмографии насчитывается более 70 работ.
Что известно о личной жизни Антоновой
Первым мужем Наталии Антоновой был народный артист России Александр Вершинин. Они не только официально расписались, но и повенчались в церкви. Однако даже венчание не спасло брак: спустя пять лет они развелись. В этом союзе родился сын Артем, который тоже стал актером.
Вторым мужем Антоновой стал врач-гинеколог Николай Семенов. В этом браке у артистки родились еще двое наследников: Никита и Максим.
Наталия Антонова с сыновьями (Фото: соцсети)
В 2021 году в программе «Судьба человека» Антонова рассказала о смерти сына в 2018 году. По ее словам, мальчик появился на свет раньше положенного срока и сразу попал в отделение детской реанимации. Медики боролись за его жизнь на протяжении двух месяцев, но спасти его не смогли.
«В октябре 2018 года я родила четвертого сына, мы назвали его Николаем, Николаем Николаевичем. А через два месяца и три дня его не стало, произошла остановка сердца. Смерть сына не могла меня не изменить. Горе, оно трезвит», — рассказывала Антонова.
По словам актрисы, именно вера в Бога помогла ей пережить горе.
Что Антонова говорила об Украине и СВО
Наталия Антонова в свое время часто приезжала на Украину из-за съемок.
«С актерами и режиссерами из Киева я перестала общаться, потому что их соцсети наполнены агрессией. Хотя очень горько, ведь есть режиссеры, с которыми мы делали по несколько работ в Киеве. Мы занимаемся мирной профессией, аполитичной, если можно так сказать. Не принимаю тех молодых артистов, которые, пользуясь публичностью, говорят сегодня о политике, ничего не понимая, не зная истории. Порой они переобуваются туда-сюда», — рассказывала артистка в передаче «Жизнь и судьба».
Антонова также рассказала, что во время работы на Украине она замечала пренебрежительное отношение коллег.
После начала спецоперации на Украине старший сын актрисы Артем не боялся частичной мобилизации и в случае получения повестки был готов идти на СВО, чтобы защищать свою страну. Семья поддержала его в этом решении.
«Он мне сказал: „Мам, когда придет повестка, я пойду“. Младшие сыновья ответили: „Брат, мы тебя уважаем“. Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей — защитников родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной», — подчеркнула Антонова.
Чем сейчас занимается Антонова
Наталия Антонова последний раз снималась в кино в 2021 году — тогда вышел сериал «Коса» с ее участием. Сегодня актриса продолжает играть в театре. Она задействована в спектаклях «Любовь и голуби», «Идеальный муж», «8 любящих женщин», «Собачье сердце», «Миленький ты мой» и «Когда шутят ангелы».
Помимо актерской деятельности, Антонова занимается живописью.
Читайте также:
Детство в детдоме, романы с женатыми и бесплодие: испытания актрисы Жанны Эппле
«Совершенно вас не слышу»: звезда «Глухаря» прокомментировал потерю слуха
«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
Екатерина Коршунова