Брюс Уиллис потерял возможность говорить из-за деменции

Брюс Уиллис (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Американский актер Брюс Уиллис перестал разговаривать из-за прогрессирующей болезни. Об этом сообщила его дочь Таллула в своем блоге.
Уточняется, что потеря речи стала одним из осложнений деменции. Близкие актера всерьез переживают за Брюса Уиллиса, однако поддерживают его и постоянно находятся рядом.
Весной 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры. Причиной называлась афазия — неврологическое расстройство, которое связано с нарушением речи. В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию.
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