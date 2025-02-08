Назвавшего себя нацистом Канье Уэста требуют объявить персоной нон грата в России

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«Ветераны России» требуют закрыть рэперу Канье Уэсту въезд и объявить его персоной нон грата в РФ. Всё из-за его признания в том, что «он — нацист». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественники уже обратились в МИД России с требованием закрыть музыканту въезд в страну. По их мнению, подобные заявления Уэста подпадают под статью «Реабилитация нацизма».
Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.
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