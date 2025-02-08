Станислав Садальский назвал причины, приведшие к смерти Юрия Шатунова

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Заслуженный артист Станислав Садальский уверен, что причиной смерти бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова стал длительный стресс. Об этом он написал в личном блоге.
«Учеба, друзья, отношения… защита от ненавистных (типа Андрея Разина), среди всей этой беготни накапливается стресс! Избавляйтесь от стресса», — написал Садальский.
Актер также опубликовал интервью кардиолога-реаниматолога, который указал на причины возникновения инсульта и инфаркта в довольно раннем возрасте. По мнению эксперта, певец тщательно следил за здоровьем, почти не пил, однако много курил.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.
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