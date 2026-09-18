«Операций достаточно»: Экс-возлюбленный Шурыгиной раскрыл, чем она больна в СИЗО

18 сентября 2026, 10:39

Экс-возлюбленный Дианы Шурыгиной опроверг сведения о её тяжёлой болезни в СИЗО

Святослав Гусев и Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @gusevsvyatoslav)

Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев прокомментировал сообщения о её состоянии в СИЗО. Ранее подруга и экс-продюсер девушки Диана Бичарова рассказала, что обвиняемая тяжело заболела ангиной и уже принимает антибиотики.





В беседе с Super Гусев заявил, что никакой серьёзной болезни у Дианы нет.

«Ничего такого — обычная простуда. Это же реакция организма на любую инфекцию и простуду. Простыла, там же холодно, но ничего серьёзного, в том плане — никаких осложнений и подобного. Обычная простуда», — отметил он.

«У неё же и грудь сделанная, и виниры, и вагинопластика, и кисту в своё время удаляли... в общем, операций достаточно у неё. Поэтому, конечно, болеть при таком послужном списке не очень хорошо. Но что поделать. Это не курорт в Турции», — заявил мужчина.