«Операций достаточно»: Экс-возлюбленный Шурыгиной раскрыл, чем она больна в СИЗО
Экс-возлюбленный Дианы Шурыгиной опроверг сведения о её тяжёлой болезни в СИЗО
Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев прокомментировал сообщения о её состоянии в СИЗО. Ранее подруга и экс-продюсер девушки Диана Бичарова рассказала, что обвиняемая тяжело заболела ангиной и уже принимает антибиотики.
В беседе с Super Гусев заявил, что никакой серьёзной болезни у Дианы нет.
«Ничего такого — обычная простуда. Это же реакция организма на любую инфекцию и простуду. Простыла, там же холодно, но ничего серьёзного, в том плане — никаких осложнений и подобного. Обычная простуда», — отметил он.При этом Святослав считает, что для его экс-возлюбленной любое заболевание создаёт дополнительный риск, учитывая её медицинскую историю.
«У неё же и грудь сделанная, и виниры, и вагинопластика, и кисту в своё время удаляли... в общем, операций достаточно у неё. Поэтому, конечно, болеть при таком послужном списке не очень хорошо. Но что поделать. Это не курорт в Турции», — заявил мужчина.Ранее Гусев раскрыл главную угрозу для Шурыгиной в СИЗО. По его словам, её несут бывшие приятели девушки.