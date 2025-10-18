Достижения.рф

«Будь хорошим человеком!»: HammAli впервые стал отцом

HammAli с женой (Фото: Instagram* / @hammali)

Музыкант HammAli (Александр Алиев) стал отцом в первый раз.



Певец поделился радостной новостью в соцсетях, опубликовав первое фото из роддома и тёплое обращение к сыну.

HammAli с сыном (Фото: Instagram* / @hammali)
«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!», — написал HammAli.
Мальчик родился 17 октября. Ранее артист на своём сольном концерте рассказал, что с супругой Эмили ждут мальчика и уже выбрали имя — Адам. Тогда же певец отметил, что пол ребёнка для него не имел значения.

