«Будь хорошим человеком!»: HammAli впервые стал отцом
HammAli впервые стал отцом и показал трогательное фото с сыном Адамом
Музыкант HammAli (Александр Алиев) стал отцом в первый раз.
Певец поделился радостной новостью в соцсетях, опубликовав первое фото из роддома и тёплое обращение к сыну.
«Добро пожаловать в этот мир, сынок! Мама и папа всегда будут рядом! Будь самым счастливым! Будь хорошим человеком!», — написал HammAli.Мальчик родился 17 октября. Ранее артист на своём сольном концерте рассказал, что с супругой Эмили ждут мальчика и уже выбрали имя — Адам. Тогда же певец отметил, что пол ребёнка для него не имел значения.