«Будь здоров»: Кети Топурия обратилась к мужу в его день рождения — фото

08 июня 2026, 17:29

Певица Кети Топурия поздравила мужа с днем рождения

Кети Топурия (Фото: Instagram*/keti_one_official)

Певец и бизнесмен Лев Деньгов, супруг солистки группы «А’Студио» Кети Топурии, отпраздновал 42-летие. В честь события артистка поделилась редким совместным фото и трогательным поздравлением.





На снимке Деньгов нежно целует жену в щеку, а сама Топурия с улыбкой смотрит в объектив. Для семейного кадра певица выбрала непринужденный образ с серым пиджаком, а именинник предстал в клетчатой рубашке.



Лев Деньгов и Кети Топурия (Фото: Instagram*/keti_one_official)



«С днём рождения, моя жизнь! Я так тебя люблю! Спасибо тебе за всё, будь здоров, спокоен и счастлив!» — говорится в посте исполнительницы.