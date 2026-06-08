«Будь здоров»: Кети Топурия обратилась к мужу в его день рождения — фото
Певица Кети Топурия поздравила мужа с днем рождения
Певец и бизнесмен Лев Деньгов, супруг солистки группы «А’Студио» Кети Топурии, отпраздновал 42-летие. В честь события артистка поделилась редким совместным фото и трогательным поздравлением.
На снимке Деньгов нежно целует жену в щеку, а сама Топурия с улыбкой смотрит в объектив. Для семейного кадра певица выбрала непринужденный образ с серым пиджаком, а именинник предстал в клетчатой рубашке.
«С днём рождения, моя жизнь! Я так тебя люблю! Спасибо тебе за всё, будь здоров, спокоен и счастлив!» — говорится в посте исполнительницы.Кети и Лев поженились в 2020 году. В браке у них родились двое детей: сын Адам (четыре года) и дочь Николь, появившаяся на свет летом 2024-го. Также знаменитость воспитывает десятилетнюю дочь Оливию от предыдущих отношений с бизнесменом Львом Гейхманом.