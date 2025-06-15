«Душевная девочка»: Кети Топурия показала фото с 10-летней дочерью в ее день рождения
Певица Кети Топурия показала фото с 10-летней дочерью в ее день рождения
Певица Кети Топурия трогательно поздравила свою 10-летнюю дочь Оливию с днем рождения, опубликовав кадры со звездной наследницей в соцсетях. Девочка была в элегантном брючном костюме в ресторане.
«Моя любовь, сегодня твой 10-й день рождения! Ты такая у меня уже взрослая, умная, красивая, душевная девочка — я тобой горжусь! Мама всегда рядом», — обратилась солистка группы «А’Студио» к имениннице.
Юзеры отреагировали на публикацию, отметив, что Оливия похожа на отца. Ребенку пожелали счастья, а кто-то даже удивился, как быстро «летит время».
«Папина копия! Говорят, что когда девочка похожа на папу, счастливой будет», «Какая чудесная девочка, счастья!», «Уже 10 лет? Ничего себе, как летит время», — написали пользователи.Кети родилась в браке Топурии с предпринимателем Львом Гейхманом. Пара была вместе четыре года и разошлась в 2017-м. Оливии тогда было два года. Сейчас Кети замужем за Львом Деньговым. У них есть сын Лев и дочь Николь.
*Запрещен в РФ