«Душевная девочка»: Кети Топурия показала фото с 10-летней дочерью в ее день рождения

15 июня 2025, 16:27

Певица Кети Топурия показала фото с 10-летней дочерью в ее день рождения

Кети Топурия (Фото: Instagram*/keti_one_official)

Певица Кети Топурия трогательно поздравила свою 10-летнюю дочь Оливию с днем рождения, опубликовав кадры со звездной наследницей в соцсетях. Девочка была в элегантном брючном костюме в ресторане.







«Моя любовь, сегодня твой 10-й день рождения! Ты такая у меня уже взрослая, умная, красивая, душевная девочка — я тобой горжусь! Мама всегда рядом», — обратилась солистка группы «А’Студио» к имениннице.

Кети Топурия с дочерью Оливией (Фото: Instagram*/keti_one_official)

«Папина копия! Говорят, что когда девочка похожа на папу, счастливой будет», «Какая чудесная девочка, счастья!», «Уже 10 лет? Ничего себе, как летит время», — написали пользователи.

