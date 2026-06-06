«Будем держать в секрете»: Дина Аверина отказалась раскрывать пол будущего ребёнка
Беременная Дина Аверина решила сохранить интригу о поле малыша до его рождения
Дина Аверина подтвердила, что находится на седьмом месяце беременности. О скором пополнении в семье спортсменка рассказала вместе с супругом, Дмитрий Соловьев, на премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение». Об этом сообщает Super.
Пара уже знает пол будущего ребёнка, однако раскрывать его публике не собирается. Дина Аверина призналась, что они с мужем решили сохранить интригу до последнего.
«Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете», — поделилась спортсменка.По словам Авериной, малыш появится на свет уже этим летом. Роды пройдут в Нижний Новгород — родном регионе гимнастки, где она планирует провести последние месяцы беременности и довериться местным специалистам.
Также чемпионка рассказала, что беременность протекает спокойно, хотя гормональные изменения дают о себе знать. При этом необычных пищевых предпочтений у неё не появилось. После свадьбы Аверина не раз отмечала, что мечтает о большой семье и готова уделять больше времени дому и детям.