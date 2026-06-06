«Будем держать в секрете»: Дина Аверина отказалась раскрывать пол будущего ребёнка

06 июня 2026, 21:24

Беременная Дина Аверина решила сохранить интригу о поле малыша до его рождения

Дина Аверина и Владимир Соловьев (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Дина Аверина подтвердила, что находится на седьмом месяце беременности. О скором пополнении в семье спортсменка рассказала вместе с супругом, Дмитрий Соловьев, на премии МУЗ-ТВ 2026 «Движение». Об этом сообщает Super.





Пара уже знает пол будущего ребёнка, однако раскрывать его публике не собирается. Дина Аверина призналась, что они с мужем решили сохранить интригу до последнего.





«Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете», — поделилась спортсменка.