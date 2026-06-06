«Усы не успели вырасти»: Лена Перминова пожаловалась на последствия лечения
Лена Перминова рассказала о резком скачке тестостерона после консультации врача
Лена Перминова призналась подписчикам, что столкнулась с неожиданными последствиями лечения у специалиста, к которому обратилась из-за проблем с усвоением белка. По словам модели, консультация обошлась ей в 50 тысяч рублей, однако результат её разочаровал.
Перминова рассказала, что спустя месяц после назначенного лечения показатели тестостерона в её организме резко выросли.
«Я получила лечение, после которого мой показатель тестостерона за один месяц улетел в космос и стал в разы выше, чем у любого молодого мужчины! Спасибо, что хоть кадык и усы не успели вырасти!» — написала модель.После этого Перминова отметила, что найти действительно хорошего эндокринолога оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. По её словам, качественная медицинская помощь зависит не только от стоимости консультации, но и от профессионализма конкретного специалиста.