«Лето на носу»: Аглая Тарасова рассказала, как поддерживает форму круглый год
Аглая Тарасова призналась, что не любит экстренно худеть к лету
Аглая Тарасова ответила на вопрос о подготовке к летнему сезону на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Super.
По словам артистки, она не придерживается популярного подхода, когда приводить себя в форму начинают незадолго до отпуска или наступления жары.
Звезда старается поддерживать комфортную для себя физическую форму на постоянной основе, чтобы не сталкиваться с необходимостью срочно худеть перед летом. Аглая Тарасова призналась, что предпочитает избегать стрессовых ситуаций, связанных с внешностью.
«Я пытаюсь всегда быть в какой-то нормальной форме, чтобы не было стрессовых ситуаций, когда лето на носу, а ноги не оголить», — с улыбкой отметила актриса.Ранее поклонники также обсуждали личную жизнь Тарасовой после её появления на премьере фильма «Космическая собака Лида» в компании мужчины, которого СМИ называли её возможным избранником. Однако сама актриса слухи о романе пока не комментировала.