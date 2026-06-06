«Лето на носу»: Аглая Тарасова рассказала, как поддерживает форму круглый год

06 июня 2026, 18:17

Аглая Тарасова призналась, что не любит экстренно худеть к лету

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

Аглая Тарасова ответила на вопрос о подготовке к летнему сезону на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Super.





По словам артистки, она не придерживается популярного подхода, когда приводить себя в форму начинают незадолго до отпуска или наступления жары.



Звезда старается поддерживать комфортную для себя физическую форму на постоянной основе, чтобы не сталкиваться с необходимостью срочно худеть перед летом. Аглая Тарасова призналась, что предпочитает избегать стрессовых ситуаций, связанных с внешностью.





«Я пытаюсь всегда быть в какой-то нормальной форме, чтобы не было стрессовых ситуаций, когда лето на носу, а ноги не оголить», — с улыбкой отметила актриса.