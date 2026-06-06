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«Лето на носу»: Аглая Тарасова рассказала, как поддерживает форму круглый год

Аглая Тарасова призналась, что не любит экстренно худеть к лету
Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

Аглая Тарасова ответила на вопрос о подготовке к летнему сезону на премьере сериала «Адвокаты». Об этом сообщает Super.



По словам артистки, она не придерживается популярного подхода, когда приводить себя в форму начинают незадолго до отпуска или наступления жары.

Звезда старается поддерживать комфортную для себя физическую форму на постоянной основе, чтобы не сталкиваться с необходимостью срочно худеть перед летом. Аглая Тарасова призналась, что предпочитает избегать стрессовых ситуаций, связанных с внешностью.

«Я пытаюсь всегда быть в какой-то нормальной форме, чтобы не было стрессовых ситуаций, когда лето на носу, а ноги не оголить», — с улыбкой отметила актриса.
Ранее поклонники также обсуждали личную жизнь Тарасовой после её появления на премьере фильма «Космическая собака Лида» в компании мужчины, которого СМИ называли её возможным избранником. Однако сама актриса слухи о романе пока не комментировала.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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