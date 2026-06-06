Дмитрий Соловьев и Дина Аверина объявили о скором пополнении в семье

06 июня 2026, 20:57

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина впервые станут родителями

Дина Аверина и Владимир Соловьев (Фото: Instagram* / @dinaverina98)

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина сообщили радостную новость — пара ждет ребенка. О будущем пополнении супруги рассказали во время появления на Премия МУЗ-ТВ 2026. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Для выхода в свет Аверина выбрала черное облегающее платье, которое подчеркнуло округлившийся живот, окончательно подтвердив догадки поклонников. Для пары это будет первый ребенок.



Дмитрий Соловьев признался, что будущие родители уже знают пол малыша и даже начали подбирать необходимые вещи. При этом супруги решили отказаться от популярного формата гендер-пати.





«Мы уже знаем пол ребенка, мы уже в процессе подборки вещей. Гендер-пати не будет — мы сторонники классических традиций, как было у наших родителей. А это какой-то современный тренд, которому мы не следуем», — рассказал фигурист.