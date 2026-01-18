«Я чистый»: Моргенштерн* вернулся на сцену и заявил о годовщине без наркотиков
Рэпер Моргенштерн* анонсировал концертный тур по столицам Европы
Рэпер Алишер Моргенштерн* объявил в личном блоге о старте крупного концертного тура по Европе.
Артист и его команда организуют выступления в нескольких столицах, включая Берлин, Амстердам, Париж и Лондон.
Кроме этого, в начале прошлого года Алишер* начал курс реабилитации. Моргенштерн* опубликовал сообщение, в котором отметил, что достиг одного года без употребления запрещённых веществ.
«Год назад в этот день залетел в рехаб. Сегодня ровно год чистый», — написал музыкант в своём блоге.Следует отметить, что одновременно с подготовкой к туру рэпер завершил процедуру ликвидации всех коммерческих предприятий, которые он регистрировал на территории России.