«Я чистый»: Моргенштерн* вернулся на сцену и заявил о годовщине без наркотиков

18 января 2026, 20:19

Рэпер Моргенштерн* анонсировал концертный тур по столицам Европы

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Алишер Моргенштерн* объявил в личном блоге о старте крупного концертного тура по Европе.





Артист и его команда организуют выступления в нескольких столицах, включая Берлин, Амстердам, Париж и Лондон.



Кроме этого, в начале прошлого года Алишер* начал курс реабилитации. Моргенштерн* опубликовал сообщение, в котором отметил, что достиг одного года без употребления запрещённых веществ.

«Год назад в этот день залетел в рехаб. Сегодня ровно год чистый», — написал музыкант в своём блоге.