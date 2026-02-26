«Будем разбираться»: рэпер Гуф добивается пересмотра приговора

26 февраля 2026, 16:48

Гуф намерен обжаловать приговор после решения суда

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф заявил, что не согласен с решением суда и собирается подать апелляцию. Об этом сообщает Super.





По словам артиста, причиной такого шага стало примирение сторон конфликта, которое, как он считает, должно было привести к прекращению уголовного преследования.



Рэпер отметил, что потерпевший поддерживает его позицию, а между участниками инцидента было подписано соглашение о примирении. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор, что исполнитель считает несправедливым.





«Не считаю справедливым абсолютно. Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования и будем обжаловать. Потерпевший поддерживает нас, мы подписали примирение. Решение со стороны обвинения звучало как-то... Почему она не согласна с нашим примирением? Потому что от руководства поступило такое указание. Будем разбираться, будем обжаловать», — заявил он.