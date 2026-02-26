Суд вынес приговор рэперу Гуфу и его другу после инцидента с телефоном в бане

26 февраля 2026, 16:14

Гуф получил год условно за драку в бане, несмотря на просьбу потерпевшего

оригинал Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Наро-Фоминский суд приговорил рэпера Гуфа к одному году лишения свободы условно за драку в бане, несмотря на то, что пострадавший попросил снять с музыканта и его товарища все обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.