Суд вынес приговор рэперу Гуфу и его другу после инцидента с телефоном в бане
Наро-Фоминский суд приговорил рэпера Гуфа к одному году лишения свободы условно за драку в бане, несмотря на то, что пострадавший попросил снять с музыканта и его товарища все обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.
На решающем заседании стороны примирились, а сам Гуф в последнем слове выразил раскаяние. Однако суд отклонил ходатайство и вынес приговор.
Ранее прокуратура просила переквалифицировать обвинение: вместо грабежа с применением насилия — на самоуправство с применением насилия. Для Гуфа и его друга Геворка Саруханяна запрашивали два года условно.
Инцидент произошёл осенью 2024 года после вечеринки в бане. Гуф отказался оплачивать счёт, что вызвало конфликт. Геворк скрутил руки мужчине, который снимал происходящее на телефон, а сам рэпер нанёс несколько ударов, после чего они забрали смартфон. Пострадавший получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.
