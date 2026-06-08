«Будешь жить на помойке»: Виктория Боня рассказала об аборте в 18 лет из-за угроз

08 июня 2026, 09:55

Виктория Боня призналась, что сделала аборт в 18 лет по требованию парня

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

46-летняя Виктория Боня призналась, что в юности пережила прерывание беременности. В интервью Манице Хашба модель рассказала, что в 18 лет сделала аборт из-за своего бойфренда.





По словам Бони, она жила с молодым человеком по имени Евгений, который сначала обещал поддержку, а затем потребовал прервать беременность. Телеведущая позвонила маме, но та посоветовала принимать решение самостоятельно.

«Мама ответила, что не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. Она всё правильно сказала. Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал: если я оставлю этого ребёнка, то буду жить на помойке со своим ребёнком. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали аборт, это была травма», — рассказала Боня.