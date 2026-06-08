«Это просто дичь!»: Митя Фомин резко высказался о пластической хирургии

08 июня 2026, 09:21

Певец Митя Фомин заявил, что не будет делать пластические операции на лице

Дмитрий Фомин (Фото: Instagram* @mf_agent)

Митя Фомин заявил, что не собирается ложиться под нож пластического хирурга. Его слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».





Артист назвал «сомнительным удовольствием» операции на лице в угоду эстетике.



«Я бы не хотел вообще, в принципе, думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем. Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос... Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь. Просто дичь!» — заявил Фомин.