«Это просто дичь!»: Митя Фомин резко высказался о пластической хирургии
Певец Митя Фомин заявил, что не будет делать пластические операции на лице
Митя Фомин заявил, что не собирается ложиться под нож пластического хирурга. Его слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
Артист назвал «сомнительным удовольствием» операции на лице в угоду эстетике.
«Я бы не хотел вообще, в принципе, думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем. Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос... Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь. Просто дичь!» — заявил Фомин.Музыкант уверен: подобные процедуры не принесут ему ничего, кроме дискомфорта и сожаления.
Ранее стало известно, как живёт Митя Фомин. Выяснилось, что у артиста сразу несколько объектов в разных странах — от элитной квартиры в центре Москвы до дома в Италии и апартаментов у моря в Крыму.