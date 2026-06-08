Аврора Киба рассказала о знакомстве с Рустамом Гаджиевым, назвав их встречу «судьбой»
Аврора Киба рассказала о том, как познакомилась с Рустамом Гаджиевым в Бразилии
Бывшая невеста певца Григория Лепса, блогер Аврора Киба впервые откровенно рассказала о знакомстве с новым возлюбленным Рустамом Гаджиевым. В эфире шоу «Кстати» она назвала встречу с миллионером «судьбой».
Блогерша призналась, что встретила избранника в Бразилии. Её подруга, которая является женой брата Рустама, позвала Аврору на карнавал в Рио-де-Жанейро — это была мечта детства Кибы.
«С подружками прилетела, и, собственно говоря, познакомилась там с ним», — заявила девушка.Хотя влюбленные пересекались раньше в общих компаниях, близкого общения между ними не было. Именно встреча в Южной Америке положила начало отношениям пары, и уже в марте подписчикам стало известно об их взаимном интересе. Теперь Рустам и Киба открыто публикуют совместные романтические снимки — так, например, недавно они выложили кадр с поцелуем и объятиями на берегу озера в Италии.
Ведущие шоу также поинтересовались, поддерживает ли Киба связь с Григорием Лепсом. Аврора ответила, что они больше не общаются.
Ранее Лепс впервые за долгое время прокомментировал происходящее в личной жизни после расставания с молодой блогершей в 2026 году. Он заявил, что сейчас чувствует себя счастливым. А ведь месяц назад артист говорил, что до сих пор не может забыть свою бывшую невесту и не теряет надежду вернуть Кибу.