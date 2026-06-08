Аврора Киба рассказала о знакомстве с Рустамом Гаджиевым, назвав их встречу «судьбой»

08 июня 2026, 01:27

Аврора Киба рассказала о том, как познакомилась с Рустамом Гаджиевым в Бразилии

Аврора Киба и Рустам Гаджиев ​(Фото: Instagram* @avrorakiba)

Бывшая невеста певца Григория Лепса, блогер Аврора Киба впервые откровенно рассказала о знакомстве с новым возлюбленным Рустамом Гаджиевым. В эфире шоу «Кстати» она назвала встречу с миллионером «судьбой».





Блогерша призналась, что встретила избранника в Бразилии. Её подруга, которая является женой брата Рустама, позвала Аврору на карнавал в Рио-де-Жанейро — это была мечта детства Кибы.



«С подружками прилетела, и, собственно говоря, познакомилась там с ним», — заявила девушка.