«Он будет жалеть»: Дарья Пынзарь поддержала Ирину Пинчук в истории с изменами мужа и разводом

Дарья Пынзарь (Фото: Телеграм @DaryaPinzar86)
Вся взволнованная гламурная и медиа-общественность, а также многочисленные поклонники и подписчики, продолжают обсуждать подробности скандала в семье Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. В истории с изменами мужа и предстоящим разводом экс-коллегу по теле-стройке поддержала другая бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь (урождённая Черных - прим. ред.).
После взлома хакерами телефона мужа и слива в Сеть скринов его переписки с любовницей Ирина на эмоциях выступила с гневным обращением в своём блоге, о чём потом пожалела, напоминает Voice. Она дала Араю возможность оправдаться после того, как он восстановил контроль над своим аккаунтом, так как мужчина утверждал, что все сообщения являются фейковыми и сфабрикованными. В то же время Пинчук сказала, что будет проводить собственное расследование.
Поклонники красивой пары надеялись, что всё обойдётся и супруги помирятся, однако спустя день Ирина сообщила, что они с Чобаняном разводятся.
Она также добавила, что они с Араем продолжат нормально общаться как родители их общих детей, но вместе больше не будут.
Дарья Пынзарь полностью поддержала экс-коллегу по телешоу, подчеркнув, что, на её взгляд, та повела себя в этой непростой ситуации максимально достойно.
У самой Дарьи в личной жизни всё в порядке. Она с 2010 года замужем за Сергеем Пынзарем, с которым познакомилась еще на съёмках телепроекта «Дом-2». Супруги сейчас живут в Турции и воспитывают двоих детей. Женщина призналась, что у них в семье, как и в любой другой, бывают и ссоры, и недопонимание.
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Поклонники красивой пары надеялись, что всё обойдётся и супруги помирятся, однако спустя день Ирина сообщила, что они с Чобаняном разводятся.
«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся. Шесть лет в одном этом коротком видео… Все. Больше я ничего комментировать не хочу», — написала Пинчук.
Она также добавила, что они с Араем продолжат нормально общаться как родители их общих детей, но вместе больше не будут.
Дарья Пынзарь полностью поддержала экс-коллегу по телешоу, подчеркнув, что, на её взгляд, та повела себя в этой непростой ситуации максимально достойно.
«Жизнь штука непредсказуемая. Ирина классная и красивая, хорошо, что рядом с ней в этот момент есть друзья. Но он точно потом будет много раз сожалеть о том, что сделал. Потому что обижать женщину — это всё равно что обижать Бога», — высказалась бизнесвумен, блогер и телеведущая.
У самой Дарьи в личной жизни всё в порядке. Она с 2010 года замужем за Сергеем Пынзарем, с которым познакомилась еще на съёмках телепроекта «Дом-2». Супруги сейчас живут в Турции и воспитывают двоих детей. Женщина призналась, что у них в семье, как и в любой другой, бывают и ссоры, и недопонимание.
«Главное — не отсутствие конфликта как такового, а присутствие уважения друг к другу и умение доносить, что вам нравится, что не нравится. За столько лет, прожитых вместе, мы этому научились, знаете ли», — с улыбкой заключила Дарья.
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Александр Бойцов