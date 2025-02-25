«Он будет жалеть»: Дарья Пынзарь поддержала Ирину Пинчук в истории с изменами мужа и разводом

Вся взволнованная гламурная и медиа-общественность, а также многочисленные поклонники и подписчики, продолжают обсуждать подробности скандала в семье Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. В истории с изменами мужа и предстоящим разводом экс-коллегу по теле-стройке поддержала другая бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь (урождённая Черных - прим. ред.).